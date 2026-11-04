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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 1725 لتر بنزين وسولار و130 كيلو زيت مجهول المصدر في حملات تموينية بالفيوم

الحملة
الحملة
صدى البلد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات رقابية مكبرة على محطات الوقود والمطاعم والأسواق، أسفرت عن ضبط 1725 لترا من البنزين والسولار جرى تخزينها داخل جراكن بلاستيكية بغرض الاحتكار والبيع بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط 130 كيلوجراما من زيت الطعام مجهول المصدر داخل أحد مطاعم المأكولات الشعبية.


ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة محاولات احتكار السلع والمواد البترولية والتلاعب بالأسعار.

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط 1100 لتر بنزين 80 معبأة داخل 48 جركن بلاستيكية، و350 لترا من السولار معبأة داخل 15 جركن بلاستيك، بالإضافة إلى 9 جراكن فارغة معدة للتعبئة وتم التحفظ على المضبوطات بأحد محطات الوقود وتعليتها على الرصيد، مع تحرير المحضر اللازم ضد صاحب المحطة. كما تم ضبط 275 لتر بنزين 80 معبأة داخل جراكن ومعدة للبيع بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ضبط زيت مجهول المصدر داخل مطعم

وفي سياق متصل، أسفرت الحملات عن ضبط 130 كيلوجراما من زيت الطعام مجهول المصدر داخل أحد مطاعم المأكولات الشعبية المتخصصة في تقديم الفول والطعمية، وكان يستخدم في أغراض القلي دون وجود بيانات توضح جهة الإنتاج أو تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية وتم التحفظ على كمية الزيت المضبوطة وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


متابعة محطات الوقود والمطاعم

وتواصل مديرية التموين حملاتها على محطات الوقود والمطاعم ومحال السوبر ماركت والأسواق، لمتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية وضبط السلع مجهولة المصدر، وحماية المواطنين من الممارسات المخالفة.

مديرية التموين الفيوم الأسواق

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