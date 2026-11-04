الرئيس اللبناني: حريصون على سيادة اليمن ونرفض التدخل في شؤونه الداخلية

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن لبنان حريص على سيادة اليمن، ويرفض تدخل أي أفراد أو مجموعات في شؤونه الداخلية أو القيام بنشاطات تمس أمنه واستقراره وسلامة أبنائه.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذى أجراه الرئيس عون مساء اليوم /الأربعاء/ مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، حيث شدد على وقوف لبنان إلى جانب الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، معرباً عن تطلعه إلى عودة الاستقرار والأمان والازدهار إليها، وتعزيز الوحدة الوطنية والحد من معاناة الشعب اليمني.

من جهته، ثمن العليمي موقف الرئيس عون وتضامن لبنان مع الجمهورية اليمنية، متمنياً للبنان وللشعب اللبناني دوام الأمن والاستقرار والتقدم.