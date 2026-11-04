قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تطرح خرائط طريق لتسريع انضمام 4 دول إلى الاتحاد

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
أ ش أ

اعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة التوسع السنوية للاتحاد الأوروبي، التي تستعرض التقدم المحرز في مسارات انضمام الدول المرشحة خلال العام الماضي، وتحدد أولويات الإصلاح للمرحلة المقبلة، مع طرح خرائط طريق إرشادية لأربع دول هي الجبل الأسود وألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا، بهدف دفع مفاوضات الانضمام وتحديد خطوات عملية للعام المقبل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التقدم الذي أحرزته بعض الدول المرشحة خلال العام الماضي يتيح تحويل مساعي التوسع إلى واقع ملموس، موضحة أن خرائط الطريق الجديدة ستحدد مسارا واضحا للمرحلة المقبلة، وتدعم المفاوضات الرامية إلى استكمال انضمام هذه الدول.

وأوضحت المفوضية أن الجبل الأسود أحرز تقدما ملحوظا، وأغلق مؤقتا 21 فصلا من فصول التفاوض، فيما فتحت ألبانيا آخر مجموعة متبقية من ملفات التفاوض، واستوفت معايير مرحلية تتعلق بسيادة القانون، بما يمهد للإغلاق المؤقت لأربعة فصول. كما فتحت مولدوفا أربع مجموعات تفاوضية خلال العام الماضي، وحققت تقدما في مواءمة تشريعاتها مع قوانين الاتحاد الأوروبي وإصلاحات سيادة القانون.

وأضافت أن أوكرانيا فتحت أربع مجموعات تفاوضية خلال العام الماضي، وواصلت تنفيذ إصلاحات قطاعية، مع استمرار عمل المؤسسات المتخصصة في مكافحة الفساد بصورة مستقلة وفعالة.

وأكدت المفوضية ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات في الدول الأربع، بما يساعدها على تحقيق أهدافها المتعلقة باستكمال مفاوضات الانضمام، مشيرة إلى أن الجبل الأسود قد يغلق الفصول المتبقية بنهاية العام الجاري، فيما تستهدف ألبانيا إنهاء المفاوضات بحلول عام 2027، ومولدوفا مطلع عام 2028، وأوكرانيا بنهاية العام نفسه.

وتضمنت الحزمة إطارا مشتركا لتعزيز الاندماج التدريجي للدول المرشحة في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة والنقل والاقتصاد الرقمي والدفاع، بما يتيح لها الاستفادة بصورة أوسع من برامج الاتحاد ومؤسساته قبل الحصول على العضوية.

ومن المقرر أن تطلق المفوضية خلال الأشهر الستة المقبلة حوارات مع الدول المعنية لتقييم إجراءات الاندماج القائمة ومصادر تمويلها، وتحديد فرص إضافية تتناسب مع احتياجات كل دولة.

وأكدت المفوضية أن التوسع يظل عملية قائمة على الجدارة والتقدم الفعلي في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية، إلى جانب التقارب الاقتصادي، مشددة على ضرورة استعداد الاتحاد لاستقبال أعضاء جدد من خلال تعزيز مؤسساته وتطوير سياساته وميزانيته لمواكبة التوسع المستقبلي.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الاتحاد الأوروبي في توصيات المفوضية الجديدة، ويتخذ القرارات بشأن الخطوات.

المفوضية الأوروبية التوسع لاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز

مثلي الأعلى في الطفولة.. برونو فيرنانديز يوجه رسالة مؤثرة لرونالدو بعد الاعتزال الدولي

حسام حسن

مفاجأة في مصير حسام حسن مع منتخب مصر.. لن يرحل الآن

منتخب مصر

المنسق الإعلامي الجديد لمنتخب مصر خلفا لمحمد مراد

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد