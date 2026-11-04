المفوضية الأوروبية تطرح خرائط طريق لتسريع انضمام 4 دول إلى الاتحاد

اعتمدت المفوضية الأوروبية حزمة التوسع السنوية للاتحاد الأوروبي، التي تستعرض التقدم المحرز في مسارات انضمام الدول المرشحة خلال العام الماضي، وتحدد أولويات الإصلاح للمرحلة المقبلة، مع طرح خرائط طريق إرشادية لأربع دول هي الجبل الأسود وألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا، بهدف دفع مفاوضات الانضمام وتحديد خطوات عملية للعام المقبل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التقدم الذي أحرزته بعض الدول المرشحة خلال العام الماضي يتيح تحويل مساعي التوسع إلى واقع ملموس، موضحة أن خرائط الطريق الجديدة ستحدد مسارا واضحا للمرحلة المقبلة، وتدعم المفاوضات الرامية إلى استكمال انضمام هذه الدول.

وأوضحت المفوضية أن الجبل الأسود أحرز تقدما ملحوظا، وأغلق مؤقتا 21 فصلا من فصول التفاوض، فيما فتحت ألبانيا آخر مجموعة متبقية من ملفات التفاوض، واستوفت معايير مرحلية تتعلق بسيادة القانون، بما يمهد للإغلاق المؤقت لأربعة فصول. كما فتحت مولدوفا أربع مجموعات تفاوضية خلال العام الماضي، وحققت تقدما في مواءمة تشريعاتها مع قوانين الاتحاد الأوروبي وإصلاحات سيادة القانون.

وأضافت أن أوكرانيا فتحت أربع مجموعات تفاوضية خلال العام الماضي، وواصلت تنفيذ إصلاحات قطاعية، مع استمرار عمل المؤسسات المتخصصة في مكافحة الفساد بصورة مستقلة وفعالة.

وأكدت المفوضية ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات في الدول الأربع، بما يساعدها على تحقيق أهدافها المتعلقة باستكمال مفاوضات الانضمام، مشيرة إلى أن الجبل الأسود قد يغلق الفصول المتبقية بنهاية العام الجاري، فيما تستهدف ألبانيا إنهاء المفاوضات بحلول عام 2027، ومولدوفا مطلع عام 2028، وأوكرانيا بنهاية العام نفسه.

وتضمنت الحزمة إطارا مشتركا لتعزيز الاندماج التدريجي للدول المرشحة في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة والنقل والاقتصاد الرقمي والدفاع، بما يتيح لها الاستفادة بصورة أوسع من برامج الاتحاد ومؤسساته قبل الحصول على العضوية.

ومن المقرر أن تطلق المفوضية خلال الأشهر الستة المقبلة حوارات مع الدول المعنية لتقييم إجراءات الاندماج القائمة ومصادر تمويلها، وتحديد فرص إضافية تتناسب مع احتياجات كل دولة.

وأكدت المفوضية أن التوسع يظل عملية قائمة على الجدارة والتقدم الفعلي في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية، إلى جانب التقارب الاقتصادي، مشددة على ضرورة استعداد الاتحاد لاستقبال أعضاء جدد من خلال تعزيز مؤسساته وتطوير سياساته وميزانيته لمواكبة التوسع المستقبلي.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الاتحاد الأوروبي في توصيات المفوضية الجديدة، ويتخذ القرارات بشأن الخطوات.