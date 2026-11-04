دي فانس نائب ترامب: الناخبون تخلوا عنا في الانتخابات بسبب علاقاتنا مع إسرائيل

كتب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، عبر منصة «إكس»، أن العلاقات مع إسرائيل كانت أحد أسباب هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

نائب ترامب: العلاقات مع إسرائيل أحد أسباب عزوف الناخبين عن التصويت للجمهوريين



وأشار فانس إلى أن أربعة مطالب دفعت الناخبين إلى التخلي عن الحزب الجمهوري، وهي: إنهاء الحرب في إيران، والتركيز على ارتفاع تكاليف المعيشة، ووضع الولايات المتحدة في المقام الأول، وتغيير طبيعة العلاقات مع إسرائيل.



وادعى فانس، أن الناخبين توجهوا إلى صناديق الاقتراع، لكن كثيرين منهم صوتوا لصالح الديمقراطيين بسبب هذه المطالب الأربعة، وفقًا لاستطلاع رأي أجراه أحد خبراء استطلاعات الرأي الذي توقع النتائج بدقة.