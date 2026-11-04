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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فانس: الحرب مع إيران السبب الرئيسي لخسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

فانس
فانس
أ ش أ

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الحرب مع إيران كانت السبب الرئيسي وراء خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، مؤكداً أن قطاعاً من الناخبين الذين دعموا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه في انتخابات 2024 صوّتوا لصالح الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة.

وأوضح فانس - في منشور مطول عبر منصة " إكس" - أن محللي البيانات في الحزب الجمهوري ركزوا قبل الانتخابات على مدى تشابه التركيبة الانتخابية مع انتخابات 2024، لتقييم فرص الجمهوريين في الفوز، مشيراً إلى أن المؤشرات أظهرت مستويات إقبال جيدة في بعض الولايات، ومرتفعة للغاية في ولايات أخرى، دون تسجيل تراجع حاد في أي ولاية.

وأضاف أنه سأل أحد أبرز محللي البيانات عن إمكانية تحقيق الجمهوريين مفاجأة انتخابية، فجاءه الرد بأن النتائج قد تكون أفضل مما تتوقعه استطلاعات الرأي، لكن البيانات تشير إلى أن عدداً كبيراً من الناخبين الذين صوتوا لترامب وفانس في 2024 يشعرون بالغضب ويعتزمون التصويت للطرف الآخر.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن نتائج الانتخابات أكدت هذه التقديرات، موضحاً أن الناخبين الجمهوريين شاركوا بالفعل بأعداد جيدة، مستشهداً بولاية فلوريدا، حيث تجاوزت نسبة الناخبين الجمهوريين نظيرتها الديمقراطية بتسع نقاط، بفارق لا يتجاوز نقطتين عن نتائج انتخابات 2024.

وشدد فانس على أن المشكلة الرئيسية لم تكن ضعف الإقبال الانتخابي، وإنما انتقال عدد كبير ممن صوتوا لترامب وفانس في انتخابات 2024 إلى التصويت للديمقراطيين في انتخابات 2026.

ولفت إلى أن النقاشات داخل الحزب الجمهوري بشأن أسباب الخسارة ستشهد خلافات واسعة، مشيراً إلى أن أحد منظمي استطلاعات الرأي الذين يحظون باحترامه أرجع جانباً من المشكلة إلى عدم وضوح الرسالة الاقتصادية للحزب بالقدر الكافي خلال المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية.

لكنه أكد أن السبب الرئيسي للخسارة بات واضحاً، مستشهداً باستطلاع أجراه أحد أبرز خبراء استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، والذي توقع خسارة الجمهوريين في التصويت العام بفارق 13 نقطة.

وأوضح أن الاستطلاع كشف غضب عدد كبير من ناخبي ترامب في انتخابات 2024، واتجاههم للتصويت للديمقراطيين، مشيراً إلى أن سؤال هؤلاء الناخبين عن الأسباب التي قد تدفعهم للعودة إلى دعم الجمهوريين أظهر أربعة مطالب رئيسية، هي إنهاء الحرب، والتركيز على تكاليف المعيشة والتضخم، ووضع المصالح الأمريكية أولاً، وتغيير طبيعة العلاقة مع إسرائيل.

وأضاف فانس أن هذه المطالب الأربعة تفسر، وفقاً لنتائج الاستطلاع، أسباب تصويت عدد من الناخبين الجمهوريين السابقين لصالح الديمقراطيين.

وجدد فانس تأكيده أن الحرب كانت السبب الرئيسي لخسارة الجمهوريين، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب نفسه أقر بذلك في تصريحاته مساء الثلاثاء.

واختتم فانس منشوره بالتعبير عن تفاؤله بمستقبل الولايات المتحدة، داعياً الغاضبين من نتائج الانتخابات إلى توظيف غضبهم في دعم وانتخاب مرشحين جمهوريين يتبنون رؤيتهم السياسية.

نائب الرئيس الأمريكي الحرب الحزب الجمهوري

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