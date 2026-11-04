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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع كفاءة الزراعات بحي المطار.. وتنفيذ حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع الهيلتون بمدينة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

 قام اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، بمتابعة ميدانية ومباشرة للشركة المسؤولة عن أعمال الزراعة والتجميل لبدء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المواقع المستهدفة بحي المطار وفقاً لأعلى المعايير الفنية والزراعية.

وشملت التكليفات تطوير ميدان النافورة عبر إزالة المخلفات، وتقليم الأشجار، وزراعة الزهور ليعود الميدان واجهة حضارية تليق بالمنطقة، إلى جانب الاهتمام بشارع الزناقطة بتكثيف أعمال صيانة وتهذيب المسطحات الخضراء والجزر الوسطى بحي المطار، والالتزام بالجدول الزمني وسرعة إنجاز الأعمال والمتابعة الدورية لضمان عدم تلف الزراعات واستمرار الصيانة. 

 وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه طبقا لتوجيهات محافظ الأقصر بضرورة تضافر جهود كافة الجهات التنفيذية والشركات المتعاقدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتنفيذ تكليفات رئيس المدينة وبإشراف سكرتير المدينة، شن مجلس مدينة الأقصر حملة موسعة للنظافة ورفع الإشغالات استهدفت شارع الهيلتون. 

تمت الحملة بمشاركة يوسف محمد علي، رئيس حي شمال، وعصام عبد الراضي، نائب مدير إدارة المتابعة الميدانية وفريق المتابعة الميدانية بالمدينة؛ ومسئولي منطقة حي شمال، وذلك لضمان سيولة الحركة المرورية وإعادة الانضباط للشارع. 

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة والمركبات، إلى جانب كنس وتطهير الشارع ورفع تراكمات القمامة والأتربة، مما يسهم في إضفاء مظهر حضاري ولائق يتناسب مع مكانة محافظة الأقصر السياحية. 

وأكد رئيس مدينة الأقصر على استمرار وتكثيف الحملات اليومية بكافة الأحياء، مشدداً على عدم التهاون مع أي تجاوزات تؤثر على المظهر العام للشارع الأقصري وراحة المواطنين.

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