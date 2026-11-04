محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية أرض المعارض بالخارجة.. وتوجه بإعطاء الأولوية للحرفيين والمنتجين

تابعت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها الميدانية الموسعة بمدينة الخارجة، صباح اليوم، التجهيزات النهائية وأعمال التطوير ورفع الكفاءة بأرض المعارض بحي الأمل؛ تمهيدًا لافتتاحها التجريبي واستضافة الفعاليات المقبلة ، يرافقها محمد كجك، نائب المحافظ، وجهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، وعدد من المهندسين وممثلي الجهات الفنية والإشرافية القائمة على تنفيذ المشروع.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جاهزية المنشآت الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات.

واستعرضت المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال التطوير والتجهيزات النهائية، والتأكد من استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية، والتى شملت أعمال رفع كفاءة 88 باكية للعرض، فضلًا عن إنشاء وتجهيز قاعة استقبال كبار الزوار والمسجد الملحق، وتنفيذ الجداريات الفنية؛ بما يتواءم مع الهوية البصرية والتراثية والبيئية للمحافظة، موجهة باستكمال أعمال فرش وتجهيز جميع باكيات العرض، وتزويد كل باكية بوحدات العرض الملائمة لطبيعة المنتجات ، إلى جانب الانتهاء من اشتراطات الحماية المدنية وتوفير متطلبات السلامة والأمان بالموقع.

وأكدت مجدى، أن أرض المعارض تمثل منصة متكاملة لتسويق وترويج المنتجات المحلية، وإبراز ما تزخر به المحافظة من حرف يدوية وتراثية متميزة، مشددة على أن الأولوية في المشاركة ستكون لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية من أبناء المحافظة مع إتاحة الفرصة أمام صغار المزارعين والمنتجين، سواء من خلال المشاركة الفردية أو ممثلي الكيانات المعنية والشركات؛ موجهةً بحصر وتصنيف الحرفيين والمنتجين والأنشطة المستهدفة بمختلف المراكز، بما يسهم في فتح منافذ تسويقية جديدة وتحويل المهارات المحلية إلى فرص عمل ومصادر دخل مستدامة.