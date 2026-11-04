195 ألف دولار للفرد.. دولة صغيرة تتربع على عرش أغنى شعوب العالم في 2026

كشفت بيانات صندوق النقد الدولي عن تحولات لافتة في خريطة أغنى دول العالم خلال عام 2026، وفقاً لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للقوة الشرائية، في مؤشر يعكس مستوى الدخل والقدرة الشرائية داخل الاقتصادات المختلفة. وأظهرت الأرقام استمرار تفوق الدول الصغيرة ذات الاقتصادات المتقدمة والمراكز المالية العالمية، إلى جانب صعود دول أخرى استفادت من الثروات النفطية أو جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات.

وبينما احتفظت ليختنشتاين بصدارة التصنيف العالمي، خطفت غيانا الأنظار بعدما نجحت في تجاوز الولايات المتحدة، مدفوعة بالطفرة النفطية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، لتقدم نموذجاً استثنائياً للتحول الاقتصادي في فترة زمنية قصيرة.



ليختنشتاين تتربع على عرش أغنى دول العالم

حافظت ليختنشتاين على المركز الأول عالمياً خلال 2026، بعدما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 195.4 ألف دولار، وجاءت سنغافورة في المركز الثاني بنحو 173.7 ألف دولار، تلتها أيرلندا بقيمة 159.1 ألف دولار، ثم لوكسمبورغ في المركز الرابع بنحو 156.7 ألف دولار.

وتعكس هذه المراكز قوة الاقتصادات الصغيرة التي استطاعت بناء نماذج اقتصادية قائمة على الصناعات مرتفعة القيمة والخدمات المالية والتجارة الدولية، إلى جانب قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة تنافسية للشركات العالمية.

وسجلت سنغافورة تطوراً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، بعدما عززت حضورها في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات وصناعة الأدوية، وهو ما ساهم في زيادة إنتاجيتها الاقتصادية ورفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح واحدة من أبرز النماذج الاقتصادية الناجحة عالمياً.

غيانا.. النفط يقود قفزة اقتصادية تتجاوز الولايات المتحدة

وعلى الجانب الآخر، برزت غيانا باعتبارها واحدة من أكثر التجارب الاقتصادية إثارة خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحولت من دولة صغيرة ذات اقتصاد محدود إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، بفضل اكتشافات النفط البحرية الضخمة.

وبدأت غيانا إنتاج النفط في ديسمبر 2019، لتشهد البلاد مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مع تدفق الإيرادات النفطية التي ساعدت في تمويل مشروعات البنية التحتية وزيادة الإنفاق التنموي وتحفيز الاستثمارات المحلية.

وأسهمت هذه الطفرة في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 95.5 ألف دولار خلال 2026، متجاوزاً الولايات المتحدة التي سجلت نحو 94.4 ألف دولار، لتصبح غيانا صاحبة أعلى مستوى لنصيب الفرد من الدخل في نصف الكرة الغربي.

ورغم هذه القفزة، تواجه غيانا تحدياً مهماً يتمثل في كيفية تحويل الثروة النفطية إلى تنمية مستدامة ومكاسب اقتصادية يشعر بها مختلف المواطنين، خاصة أن ارتفاع متوسط نصيب الفرد لا يعني بالضرورة توزيع الثروة بصورة متساوية بين السكان.

ولمواجهة هذه التحديات، اتجهت الحكومة إلى تخصيص جزء من الإيرادات النفطية لصالح صندوق الموارد الطبيعية، بهدف تحقيق التوازن بين تمويل المشروعات والاحتياجات الحالية والاحتفاظ بجزء من العوائد للأجيال المقبلة، بما يقلل من تأثير التقلبات المحتملة في أسعار النفط.

أيرلندا.. الشركات العالمية وراء القفزة في نصيب الفرد

ولم يكن صعود أيرلندا إلى المراكز الأولى نتيجة طفرة الموارد الطبيعية، وإنما ارتبط بصورة أساسية بقدرتها على جذب الشركات متعددة الجنسيات، خاصة العاملة في التكنولوجيا والصناعات الدوائية والخدمات الدولية.

وساهم انتقال أصول وحقوق ملكية فكرية لشركات عالمية إلى أيرلندا في تسجيل قفزات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي المعلن، الأمر الذي انعكس على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي.

لكن هذه الأرقام لا تعبر بالضرورة بصورة كاملة عن النشاط الاقتصادي الذي يستفيد منه السكان داخل البلاد، نظراً إلى أن جانباً من الأرباح يعود إلى الشركات وملاكها خارج أيرلندا.

ودفع ذلك السلطات الأيرلندية إلى تطوير مؤشرات اقتصادية بديلة تساعد في قياس الأداء المحلي بصورة أكثر دقة، والتمييز بين النمو المسجل في الحسابات القومية والمكاسب الفعلية التي تنعكس على الاقتصاد الداخلي.

قطر والإمارات والسعودية ضمن قائمة أغنى 20 دولة

وعلى مستوى الدول العربية، أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي حضوراً لافتاً لعدد من الاقتصادات الخليجية ضمن قائمة أكبر 20 دولة عالمياً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل بالقوة الشرائية.

وجاءت قطر في المركز السابع عالمياً بنحو 112.3 ألف دولار للفرد، بينما احتلت بروناي المركز العاشر بنحو 97.9 ألف دولار، وجاءت الإمارات في المركز الرابع عشر بنحو 87.8 ألف دولار.

كما سجلت السعودية حضورها في القائمة بالمركز العشرين، بعدما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 78.8 ألف دولار، في انعكاس لأهمية القطاعات النفطية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها في دعم مستويات الدخل والإنتاج.

صغر عدد السكان والقطاعات عالية الربحية سر التفوق

وتكشف هذه الأرقام أن تصدر قائمة أغنى دول العالم لا يرتبط بالضرورة بحجم الاقتصاد الإجمالي، وإنما يتأثر بعدد من العوامل، في مقدمتها حجم السكان وطبيعة الأنشطة الاقتصادية ومعدلات الإنتاجية وقدرة الدولة على استغلال مواردها.

فالدول الصغيرة تمتلك في كثير من الأحيان ميزة ارتفاع نصيب الفرد من الثروة والإنتاج، خاصة عندما تعتمد على قطاعات مرتفعة الربحية مثل النفط والغاز والخدمات المالية والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

وفي المقابل، تظل الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين صاحبة ثقل اقتصادي عالمي من حيث إجمالي الناتج المحلي وحجم الأسواق والإنتاج والتجارة، حتى إذا لم تتصدر ترتيب نصيب الفرد.

وفي الختام، تؤكد خريطة أغنى دول العالم لعام 2026 أن تحقيق مستويات مرتفعة من الدخل لا يعتمد على امتلاك الموارد وحدها، بل يرتبط أيضاً بكفاءة إدارتها، وتنويع مصادر النمو، وجذب الاستثمارات، وتحويل الثروات إلى فرص عمل ومشروعات تنموية مستدامة يستفيد منها المجتمع بأكمله.