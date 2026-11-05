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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات عاجلة بشأن التقدم لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “بنظام المنازل”

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات هامة بشأن التقدم لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام المنازل

حيث قالت مديريات التربية والتعليم : حرصاً على مصلحة الطلاب ومراعاة للصالح العام ، يتم السماح بالتقدم لامتحان النقل للصف الأول والثاني الثاتوي العام من الخارج على نظام المنازل للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦م حسب التوزيع الجغرافي وموافقة الإدارة التعليمية ، بأقرب مدرسة ثانوي عام رسمي فقط لمحل إقامة الطالب
 

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على أن الطالب الراسب عامين بصفوف النقل يؤدى الامتحان من الخارج (منازل) بذات الصف الراسب فيه بمدرسته التي رسب فيها، وفى حالة نجاحه في العام التالى مباشرة يتم إعادة قيده ، ويقيد منتظم ، مع الالتزام بسنوات البقاء بالمرحلة الثانوية ، وسن المرحلة الثانوية
 

وقالت مديريات التربية والتعليم : الطالب الراسب مرحلة أولى (نظام المرحلتين) عام ٢٠١٣م وما قبلها يحق له التقدم للصف الثاني الثانوي نظام حديث (نقل) على نظام المنازل ويستمر منازل حتى نهاية المرحلة


وأكدت مديريات التربية والتعليم ، على أن الطالب الناجح في شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ، أو الذى استنفذ عدد مرات الرسوب المسموح بها ، لا يحق له التقدم للامتحان مرة اخرى 

وقالت مديريات التربية والتعليم : يتم اخذ اقرار على الطالب ، وولى أمره ، بعدم حصوله على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة من قبل ، ولم يستنفذ عدد مرات الرسوب (ثلاث مرات) بالنسية لنظام المرحلتين . واربع مرات بالنسبة للنظام الحديث


الفئات المسموح لها بدخول الامتحان


 الصف الأول الثانوي
-  الطالب الحاصل على الشهادة الاعدادية العامة أو الأزهرية عام ٢٠٢٦م وما قبلها
-  الطالب الراسب عامين متتاليين في الصف الأول الثاتوي يؤدى الامتحان على نظام المنازل ويحق له اعادة القيد كطالب منتظم في العام التالي لنجاحه
-  الطالب الراسب للمرة الثانية عام ٢٠٢٦م وما قبلها يؤدى الامتحان على نظام المنازل

- تنفيذا للكتاب الدوري رقم (٣٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٧ م في حالة قيد الطالب في الصف الأول الثانوي وحاصل على الشهادة الاعدادية الأزهرية يلزم تقديم ما يفيد بأنه غير مسجل على قاعدة بيانات الأزهر الشريف
 

الصف الثاني الثانوي
- الطالب الناجح بالصف الأول الثانوي منازل يؤدي امتحان الصف الثاني الثانوي في نفس المدرسة
- الطالب الراسب في الصف الثاني الثانوي عامين متتاليين يتقدم من نفس المدرسة التي رسب فيها منازل ، ويحق له اعادة القيد كطالب منتظم في العام التالي لنجاحه
 

 إجراءات التقدم 

  • يبدأ التقدم من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر ٢٠٢٦م حتى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر .
     
  • يتقدم كل من يرغب في تأدية امتحان النقل للصف الأول الثانوي العام من الخارج على نظام المنازل للإدارة التعليمية التابع لها الطالب للموافقة على تقدمه بطلب على النموذج الذى تعده وزارة التربية والتعليم (بطاقة تحقيق الشخصية لطلاب المنازل المتقدمين الى امتحان النقل أمام المدارس الرسمية) ، وتطلب المدرسة هذا النموذج من توريدات مديرية التربية والتعليم بأسيوط ، وتصرف للطلبة مجاناً مع الالتزام بضوابط التقدم ، وعند انتهاء فترة التقدم يتم ترتيب المتقدمين حسب المجموع الكلى في الشهادة الإعدادية العامة وتأخذ المدرسة النسبة المقررة لها فقط .
     
  • بعد التأكد من سلامة المستندات المقدمة من الطالب التي تبين مدى أحقيته في التقدم للامتحان ، يحرر الطالب بخط يده بيانات تحقيق الشخصية ويلصق عليها صورة الطالب وتعتمد وتختم الصورة وتحفظ هذه البطاقة بالمدرسة مع مرفقاتها ، ولا تسلم للطالب ، وعلى سكرتير المدرسة صرف بطاقات تحقيق الشخصية من مخازن المديرية مجاناً.


 

  •  تقوم المدرسة بعمل سجل خاص للطلبة المنازل يدون بها بيانات الطلاب من واقع البيانات المدونة في بطاقة تحقيق الشخصية تحت رقم معين ويدون نفس الرقم على البطاقة.


 

  • تقوم المدرسة بارسال كشف من اصل وصورة موضحاً به أسماء الطلاب المتقدمين وايصال التوريد باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الدال على تسديد رسم الامتحان الى ادارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية في ميعاد اقصاه شهر ديسمبر ٢٠٢٦ م .
     
مديريات التربية والتعليم التربية والتعليم الأول والثاني الثانوي المنازل

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