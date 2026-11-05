مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر تحطم مروحية صغيرة بولاية "فلوريدا" الأمريكية

أعلن خفر السواحل الأمريكي، مصرع شخص واحد وإصابة اثنين آخرين؛ إثر تحطم مروحية صغيرة قبالة سواحل مدينة (كي بيسكاين) في مقاطعة "ميامي داد" بولاية "فلوريدا".

وأفاد موقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - بأن الحادث وقع بعدما أقلعت المروحية وهي من طراز "روبنسون آر 44" من مطار "نورث بيري" في مدينة "بيمبروك باينز" بولاية "فلوريدا" في رحلة لتصوير قوارب.. مشيرة إلى أن المروحية قامت بالتحليق بالقرب من جسر مؤدي إلى مدينة "كي بيسكاين" قبل أن تتجه جنوبا وتتحطم عقب نحو سبع دقائق.

من جانبها، أفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة "ميامي داد" بأنه تم نقل المصابين إلى مركز طبي متخصص في علاج الإصابات الخطيرة، ولم تتضح على الفور حالتهما الصحية.