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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع معدل التضخم في الفلبين إلى 7.8% خلال أكتوبر الماضي

ارتفاع معدل التضخم في الفلبين إلى 7.8% خلال أكتوبر الماضي
ارتفاع معدل التضخم في الفلبين إلى 7.8% خلال أكتوبر الماضي
أ ش أ

ارتفع معدل التضخم في الفلبين خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 7.8%، في مقابل 7.2% خلال الشهر السابق عليه.

وأوضحت هيئة الإحصاء الفلبينية- في بيان نقلته قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية اليوم /الخميس/- أن هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف النقل بنسبة 20.1%، وزيادة نسبة التضخم في أسعار الأرز بنسبة 20.7% في أكتوبر الماضي، في مقابل 20.3% في سبتمبر.

أما معدل التضخم الأساسي- الذي يستثني أسعار الغذاء والسلع المتقلبة- فقد ارتفع إلى 5.4% خلال أكتوبر، في مقابل 4.8% في شهر سبتمبر الماضي.

من جانبه، أفاد رئيس هيئة الإحصاء الفلبينية، كلير دينيس مابا، بأن أسعار الغذاء والوقود والنقل قد تبقي معدلات التضخم مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، قائلا "نحن نشهد حاليا تأثير ظاهرة "إل نينيو" لا سيما على منتجاتنا الزراعية، مما يفرض تحديات على الإمدادات، وهو ما ينعكس بالطبع على الأسعار".

وكان البنك المركزي الفلبيني قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير الشهر الماضي، في مسعى للسيطرة على التضخم.. ويتوقع بعض المحللين أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، خاصة في ظل استبعاد عودة معدلات التضخم إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2% و4%.

ارتفع معدل التضخم في الفلبين هيئة الإحصاء الفلبينية ارتفاع تكاليف النقل

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