الهند.. القبض على امرأتين قادمتين من تايلاند بحوزتهما 10 كيلوجرامات من الماريجوانا في مطار غايا

ألقت قوة مشتركة من الجمارك وقوة الأمن الصناعي المركزي (CISF) القبض عليهما عند وصولهما من تايلاند إلى مطار غايا يوم الأربعاء.

وصرح مسؤولون يوم الخميس بأنه تم القبض على امرأتين في مطار غايا الدولي بولاية بيهار بتهمة تهريب عشرة كيلوغرامات من الماريجوانا.

وقد ألقت قوة مشتركة من الجمارك وقوة الأمن الصناعي المركزي (CISF) القبض عليهما عند وصولهما من تايلاند إلى مطار غايا يوم الأربعاء. وتُقدر قيمة الشحنة، التي كانت مخبأة في أربع حقائب منفصلة، ​​بنحو 100 مليون روبية (10 كرور روبية) في السوق الدولية.

ووفقاً لمسؤولي الجمارك، وصلت المرأتان من مطار تشيانغ ماي الدولي في تايلاند يوم الأربعاء على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية. وأثناء إجراءات التفتيش الأمني ​​في مطار غايا، خضعت حقائبهما للفحص بالأشعة السينية، حيث اشتبه أفراد قوة الأمن الصناعي المركزي (CISF) وغيرهم من عناصر الأمن في وجود مواد مريبة داخل الحقائب.

تم احتجاز السيدتين واستجوابهما. وبعد تفتيش أمتعتهما بدقة، عُثر على نحو 10 كيلوغرامات من الماريجوانا مخبأة بذكاء في أربع حقائب منفصلة، ​​وعلى إثر ذلك جرى القبض عليهما.

وذكر المسؤولون: "تم تحديد هوية المرأتين المقبوض عليهما وهما سيمرانجيت وكولفيندر، وتفيد التقارير بأنهما من سكان ولاية البنجاب، ويجري حالياً التحقق من عنوانيهما الدائمين. كانت مجموعة مكونة من ستة أشخاص قد سافرت إلى تايلاند قبل أربعة أيام، ووصلت امرأتان من هذه المجموعة يوم الأربعاء وبحوزتهما شحنة من المواد المخدرة، بينما لم يصل الأعضاء الأربعة الآخرون في المجموعة إلى مطار غايا بعد".