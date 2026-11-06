بالطحينة وبالجبنة.. طريقة عمل الطعمية بنكهات مختلفة

الطعمية من الأكلات الشعبية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص فيمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك بمذاق شهي ونكهات مختلفة أيضا.

مقادير طعمية بالجبنة الكريمي



● عجينة طعمية

● جبنة كريمي مكعبات

● سمسم

● كزبرة حصى مجروشة

● زيت للقلي

طريقة تحضير طعمية بالجبنة الكريمي



توضع عجينة طعمية في بوله مع التقليب باليد

يفرد عجين الطعمية في اليد وتضاف جبنة كريمي

تضاف عجينة الطعمية على الوجهه مرة أخرى مع تشكيلها

يوضع سمسم وكزبرة حصى مجروشة على الوجهه وتضاف الأقراص في الفريزر حتى التجمد

تضاف أقراص الطعمية في الزيت للقلي حتي تنضج

طعمية بالجبنة الكريمي

مقادير فتة طعمية



● خبز بلدي مكعبات محمص

● طعمية محمرة

● طماطم مفرومة

● جرجير

للصوص:

● طحينة

● زبادي

● ملح وفلفل

● شطة

● كمون

● ليمون



طريقة تحضير فتة طعمية



في الطبق التقديم يوضع الخبز والجرجير

ثم تقطع الطعمية وتخلط مع الطماطم

وتضاف في الطبق

تخلط مقادير الصوص

وتضاف للفتة

وتقدم

مقادير طعمية باذنجان



● ½ كيلو فول مدشوش منقوع

● 2 كوب شبت

● كزبرة

● كرات

● 2 ملعقة ثوم مفروم

● بقدونس

● 1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

● بصل

● كمون

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

● مكعبات باذنجان نصف مشوية

● بصل جوليان

● ماء للعجن

● ملح

● فلفل

للوجه:

● سمسم

● كزبرة حبوب



طريقة تحضير طعمية باذنجان



في محضر الطعام، توضع المكونات تدريجياً للحصول على عجين الطعمية المطلوبة.

يوضع باذنجان وبصل جوليان داخل عجين الطعمية.

على الوجه، يوضع سمسم وكزبرة حبوب

توضع الطعمية في الفرن أو القلاية الهوائية حتى تمام الطهي، ثم تقدم

مقادير طعمية محشية بالبصل والهريسة



● فول مدشوش منقوع

● بصل

● كزبرة خضراء

● كمون ناعم

● كزبرة جافة ناعمة

● بيكنج صودا

● ثوم

● ملح

● فلفل أسود

● سمسم محمص

● زيت للقلي

● بصل أخضر

● كرات

الحشو:

● بصل شرائح

● زيت

● هريسة شطة

للتقديم:

● خبز بلدي



طريقة تحضير طعمية محشية بالبصل والهريسة



للحشو:

يشوح البصل في الزيت في إناء على النار

يضاف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة

تضاف الهريسة بعيدا عن النار ويقلب كل الخليط

للطعمية:

يضرب في الخلاط الفول المدشوش مع الكزبرة والكرات والبصل والثوم والكمون والكزبرة والبيكنج صودا والملح

يمكن إضافة القليل من الماء حتى يصبح الخليط مثل العجينة

تشكل أقراص وتضاف لها الكزبرة والسمسم

تقلى في الزيت

تقدم مع الخبز وشرائح الطماطم