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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تربط زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية بتنفيذ اتفاق خفض الرسوم

الصين تربط زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية بتنفيذ اتفاق خفض الرسوم
الصين تربط زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية بتنفيذ اتفاق خفض الرسوم
أ ش أ

 أعلنت الصين استعدادها لزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، لكنها ربطت ذلك بتنفيذ الاتفاق المتبادل لخفض الرسوم الجمركية بين البلدين، في إشارة إلى أن التنازلات الجمركية لا تزال في صدارة أولويات بكين في مفاوضاتها التجارية مع واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هوانج لينج فى بيان، اليوم الخميس، إن بلادها "منفتحة باستمرار" على توسيع وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، شريطة أن ينفذ الجانبان ترتيبات خفض الرسوم المتبادلة التي تم الاتفاق عليها، والمعروفة بصيغة "30 مليار دولار مقابل 30 مليار دولار".

وكان الرئيسان الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب قد توصلا، خلال قمتهما في واشنطن في سبتمبر الماضي، إلى مقترح لحزمة خفض متبادل للرسوم بقيمة 60 مليار دولار، تشمل منتجات زراعية أمريكية بلغت قيمة واردات الصين منها نحو 17 مليار دولار في 2024، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ النهائي بعد.

وأضافت هوانج أن بكين تأمل في أن تعمل واشنطن معها على خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في مايو الماضي أن الصين وافقت على شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 17 مليار دولار سنويا اعتبارا من 2026، إلى جانب التزامات سابقة بشراء فول الصويا الأمريكي.

وتشير أحدث البيانات إلى أن الصين تسير على المسار المطلوب لتحقيق هدف مشتريات فول الصويا، لكنها استوردت منتجات زراعية أمريكية أخرى، من بينها اللحوم والذرة، بقيمة 7.2 مليار دولار فقط خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر.

ولا يزال الغموض قائما بشأن الموعد الذي يبدأ منه احتساب الالتزام السنوي البالغ 17 مليار دولار، فيما تراجعت واردات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية بخلاف فول الصويا إلى أدنى مستوياتها للفترة نفسها منذ عام 2019، خلال ذروة الحرب التجارية الأولى بين البلدين.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة العمل الزراعية المشتركة بين الصين والولايات المتحدة اجتماعا قبل نهاية العام، بينما يرى تجار أن خفض الرسوم سيكون ضروريا لجعل عمليات الشراء واسعة النطاق مجدية تجاريا، في وقت يواجه فيه المزارعون الأمريكيون ضغوطا متزايدة جراء ارتفاع تكاليف الوقود.

المنتجات الزراعية الأمريكية تنفيذ الاتفاق المتبادل خفض الرسوم الجمركية مفاوضاتها التجارية مع واشنطن

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