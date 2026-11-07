تحرك برلماني لمواجهة الأمية الرقمية وإدخال الذكاء الاصطناعي بالمدارس

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضرورة وضع خطة وطنية عاجلة لإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بالمدارس، وتأهيل الطلاب والمعلمين للتعامل الآمن والمنتج مع هذه التكنولوجيا، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في التعليم الرقمي.



وأكد " أمين " أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً تكنولوجياً أو أداة مستقبلية يمكن تأجيل التعامل معها، بل أصبح واقعاً يفرض نفسه على مختلف مجالات الحياة، وفي مقدمتها التعليم، مشيراً إلى أن استمرار الاعتماد على أساليب التدريس التقليدية دون الاستفادة من الإمكانات التعليمية للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين طلاب مصر ونظرائهم في الدول المتقدمة.



تطبيقات إلكترونية

وقال : إن المطلوب ليس مجرد إدخال أجهزة أو تطبيقات إلكترونية إلى المدارس، وإنما إحداث نقلة نوعية في فلسفة التعليم، تجعل الطالب قادراً على البحث والتحليل والتفكير النقدي والإبداع، بدلاً من الاقتصار على الحفظ والتلقين، مع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تبسيط المناهج، وتقديم تدريبات تفاعلية، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، ومساعدة المعلمين على تطوير أساليب الشرح والتقييم.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلا : لماذا لم يتم حتى الآن الإعلان عن استراتيجية واضحة بجدول زمني لإدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس الحكومية والخاصة؟

وأين خطة تدريب وتأهيل المعلمين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير المناهج وطرق التدريس والتقييم؟

وكيف ستضمن الحكومة إتاحة هذه التكنولوجيا لجميع الطلاب دون تمييز، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، لمنع ظهور فجوة تعليمية رقمية جديدة؟

وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية الطلاب من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها التضليل الإلكتروني وانتهاك الخصوصية والاعتماد المفرط على الإجابات الجاهزة؟

وأكد " أمين " أن التحرك المطلوب يجب أن يتضمن إطلاق برامج تدريبية للطلاب والمعلمين، وتطوير البنية التكنولوجية بالمدارس، وإدراج مبادئ الذكاء الاصطناعي والتربية الرقمية ضمن المناهج، ووضع ضوابط للاستخدام الآمن والأخلاقي لهذه التطبيقات مشدداً على أن الاستثمار في وعي الطلاب ومهاراتهم الرقمية هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني، وطالب الحكومة بألا تترك أبناء مصر خارج سباق التكنولوجيا، وأن تجعل المدرسة المصرية نقطة انطلاق لصناعة جيل قادر على الابتكار والمنافسة عالمياً.