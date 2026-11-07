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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل سينابون في البيت بمذاق لا يقاوم

سينابون
سينابون
هاجر هانئ

سينابون من الحلويات التي يعشق تناولها الكبار و الصغار مما يدفع الكثير من الأشخاص على شرائها من المحلات، فيمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد  أسرتك بمذاق شهي و لا يقاوم.

وصفات السينابون

مقادير سينابون


● 3 كوب دقيق

● رشة ملح

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● بيضة

● 1 باكو فانيليا

● ¼ كوب زبدة لينة

● ½ كوب لبن

● ماء للعجن

للحشو:
● ½ كوب زبدة
● ½ كوب سكر
● ¼ كوب عسل أسود
● 2 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة
الوجه:
● سكر بودرة
● لبن


طريقة تحضير سينابون


يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح
تضاف البيضة والفانيليا والزبدة واللبن والماء
تقلب كل المكونات حتى الحصول على عجينة
تغطى العجينة وتترك لتتخمر
تفرد العجينة بالنشابة
للحشو:
تخلط القرفة مع السكر والعسل الأسود والزبدة
يفرد الخليط على العجينة
تلف العجينة رول على الحشو
تقطع وترص في صينية في شكل حلزوني
توضع في الفرن حتى تمام النضج
يخلط اللبن والسكر البودرة
يضاف خليط السكر البودرة على الوجه
يقدم السينابون.

سينابون

مقادير سينابون بالفينو


● ٨عيش فينو شرائح

● كوب سكر

● ٣ معالق كبيرة قرفه

● ملعقة صغيرة فانيلا

● نصف كوب زبده مذابه

صوص السينابون
● كوب حليب بودرة
● كوب سكر بودرة
● نصف كوب حليب
● ٣ ملاعق كبيرة زبدة
● ٢٠٠ جرام جبنه كريمي
● كوب كريم شانتي خام
● ملعقة صغيرة فانيلا سايله
للتزين
● عين جمل محمص
● صوص كراميل
● صوص شوكولاتة


طريقة تحضير سينابون بالفينو


تسخن الزبدة على النار ثم تضاف شرائح الفينو ونقلب حتى يغلف الفينو بالزبدة المذابة
يضاف السكر والفانيليا ونقلب حتى يذوب السكر
في الخلاط تخلط جميع مكونات الصوص معا ثم تضاف إلى الفينو
تترك على النار حتى يسخن القوام
تزين بعين الجمل وصوص الشوكولاتة والكراميل

سينابون بالفينو

مقادير سينابون بالكراميل


● 3 كوب دقيق

● رشة ملح

● 2 بيضة

● فانيليا

● نص ملعقة كبيرة خميرة

● نص ملعقة صغيرة سكر

● ربع كوب مياه

● 2 ونص ملعقة كبيرة سكر

● 2 ونص ملعقة كبيرة زيت

● ٢ ملعقة كبيرة زبدة طرية

● نص كوب لبن دافئ

للأرضية
● صوص كراميل
● عين جمل مكسر
للحشو
● كوب سكر
● ربع كوب قرفة
● زبدة طرية حوالي نصف كوب
للتزيين
● صوص كراميل
● صوص شوكولاتة
● عين جمل مكسر
● بندق مجروش
● صوص السينابون
● كوب لبن بودرة
● كوب سكر بودرة
● نصف كوب ماء ساخن
● ملعقة كبيرة زبدة طرية
● ٤ ملاعق كبيرة كريم شانتي خام
● ٦ مكعبات جبنة كريمي


طريقة تحضير سينابون بالكراميل


تخلط المكونات الجافة معا
يضاف الزيت والزبدة ونقلب
يضاف الحليب تدريجيا حتى يتشكل عجين
يترك العجين ليختمر حوالي ساعة
تفرد العجينة على شكل مستطيل
تضاف طبقة من الزبدة
يخلط السكر مع القرفة ويضاف على الزبدة
تلف على شكل روول
تقطع وحدات السينابون
تخلط مكونات الأرضية وتضاف في قاع الصينية
ترص وحدات السينابون في الصينية وترك لتختمر مرة أخرى
تخبز في الفرن حتى تمام الطهي

سينابون بالكراميل
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