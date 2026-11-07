محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير المدرسة الثانوية الصناعية للتعليم المزدوج

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، أعمال تطوير مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج الصناعية بمدينة السادات باستثمارات تقارب 38 مليون جنيه، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة السادات لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية ، رافقه خلالها محمد موسي نائب المحافظ ، هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، الاستاذ ممدوح صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات .

حيث إستمع محافظ المنوفية إلى شرح مفصل عن الموقف النهائي للمشروع وتفقد عدد من القاعات الدراسية والورش الفنية وأعمال التطوير المنفذة ، وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية المستهدفة وسيتم إنهاء إجراءات التسليم خلال إسبوعين ، ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود للدفع بمعدلات الأداء ونهو كافة الأعمال المتبقية تمهيداً لدخوله الخدمة ، مؤكداً علي أهمية ودور قطاع التعليم الفني في تعزيز ثقافة العمل والإنتاج لدى الطلاب وإعدادهم وتأهيلهم فنياً لمواكبة احتياجات سوق العمل.

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير وتوسعة طريق كفر داوود _ السادات بطول 10 كم ، بتقنية FDR وبتكلفة 150 مليون جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وإستفسر المحافظ عن نسب التنفيذ وآلية وخطط العمل والتي تضم إعادة تدوير الطبقات الأسفلتية المتهالكة وتركيب البلدوران بالدورانات ، ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لحجم الأعمال وتسريع معدلات الأداء والإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة وتذليل كافة العقبات كونه طريق حيوي ورئيسي يخدم مدينة السادات ، يأتي هذا ضمن خطة التطوير ورفع كفاءة الطرق وإنشاء المحاور التي تستهدف تخفيف الحركة المرورية وتسهيل حركة التجارة وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة .

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية اللمسات النهائية لميدان طملاى عقب الإنتهاء من أعمال تطويره وتجميله علي مساحة 962 م2 للارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل الحركة المرورية ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، رافقه الأستاذ سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، حيث تـابع المحافظ أعمال التطوير والتشطيبات النهائية ، وشدد علي ضرورة التأكد والالتزام بكافة المعايير الفنية والهندسية المقررة للمساهمة في توسعة الطريق والحد من الإختناقات المرورية وتيسير حركة المركبات كونه ميدان هام وحيوي.