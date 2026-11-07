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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد جولة في مدينة السادات.. محافظ المنوفية يلتقي مواطنين بالديوان ويأمر بحل مشاكلهم فوراً

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

واصل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية لقاءاته الدورية بالمواطنين لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة ، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

 استهل محافظ المنوفية لقائه ، بصرف مساعدات مالية عاجلة وكراتين مواد غذائية لحالتين ، أحدهما لمواطنة بناحية بركة السبع شرق تعول طفل يعانى من مرض مزمن وتحتاج إلى  مصاريف لتحمل تكاليف العلاج وليس لديها مصدر دخل تنفق منه ،وموجهاً التنسيق مع معهد الكبد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلها مراعاة لظروفها المعيشية الصعبة ،  وفيما يخص الحالة الثانية كلف المحافظ مدير عام فرع التأمين الصحي فرع المنوفية بفحص الموقف الصحي للمواطنة والعرض بالموقف كاملا لاتخاذ اللازم بما يضمن توفير رعاية طبية لها لتوفير حياة كريمة.

كما وجه محافظ المنوفية شكوى مواطن بسرس الليان بشأن استصدار رخصة بناء إلى المستشار القانوني للمحافظة للفحص وإبداء الرأى القانونى والعرض بالموقف بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطن، فيما كلف المحافظ مدير مديرية الزراعة بإجراء معاينة على الطبيعة لفحص شكوى مواطنة بناحية شبين الكوم وبيان مدى التعدى على الأرض الزراعية بالبناء وكذا موقف صرف  حصص الأسمدة المنصرفة ، والعرض بالموقف كاملاً لاتخاذ اللازم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أن رضا المواطن أولوية أولى على رأس منظومة الجهاز الإداري للمحافظة كونه ركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية ، مؤكداً على استمرار تنظيم اللقاءات بالمواطنين وتفعيل الشراكة معهم وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية لقاء مواطنين

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