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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«دورة باريس»: بن شيلتون إلى النهائي

بن شيلتون
بن شيلتون
حسام الحارتي

نجح الأميركي بن شيلتون في العودة للمباراة بعد تأخره بكسر للإرسال في المجموعة الحاسمة، ليهزم الفرنسي لوكا فان آش بنتيجة 5 / 7، 6 / 3، 6 / 4، ويبلغ نهائي بطولة باريس للأساتذة، السبت.

وبدا اللاعب الأميركي، المصنف الثالث في البطولة، في موقف صعب عندما تمكن منافسه الفرنسي، غير المصنف، من كسر إرساله ليتقدم 3 / 1 في المجموعة الثالثة.

لكن وصيف بطولة أميركا المفتوحة انتفض بقوة، وفاز بالأشواط الأربعة التالية ليتقدم 5 / 3.

وبعد أن نجح فان آش في الحفاظ على إرساله تحت الضغط، حسم شيلتون المباراة لصالحه، ليقترب خطوة إضافية نحو تحقيق لقبه الخامس هذا العام والثامن في مسيرته.

ويسعى شيلتون (24 عاماً) لإحراز لقبه الثالث في بطولات الأساتذة، بعد أن سبق له الفوز ببطولة «ناشونال بنك» المفتوحة في مونتريال مرتين.

ويواجه شيلتون في النهائي الفائز من المباراة الأخرى في نصف النهائي التي تقام لاحقاً السبت، وتجمع بين الإسباني كارلوس ألكاراس، الحائز على سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، والنرويجي كاسبر رود، الذي سبق له بلوغ نهائي البطولات الكبرى ثلاث مرات.

الأميركي بن شيلتون الفرنسي لوكا فان آش بطولة باريس للأساتذة بطولة أميركا المفتوحة شيلتون

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