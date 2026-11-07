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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لايبزيغ يكتسح أوجسبورغ 5\2 وفرانكفورت يخطف التعادل 2\2 من بادربورن

لايبزيغ
لايبزيغ
حسام الحارتي

حقق فريق لايبزيغ فوزاً كبيراً على ضيفه أوجسبورغ بنتيجة 5-2، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحول لايبزيغ تأخره بهدف إلى الفوز العريض بخماسية، حيث كان أنطون كيد قد تقدم مبكراً لأوغسبورغ في الدقيقة الأولى، ليعاقبه لايبزيغ صاحب الأرض، بثلاثة أهداف في الشوط الأول، جاءت عن طريق إيزكيال بانزوزي في الدقيقة 33، وكريستوفر نكونكو في الدقيقة 35 وديفيد راوم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وأضاف رومولو هدفاً رابعاً للايبزيغ في الدقيقة 60، وبعد ست دقائق أكمل كريستوف باومغارتنر الخماسية للايبزيغ، وقلص الفارق أخيراً لأوغسبورغ أوشينا أوغوندو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد لايبزيغ إلى 18 نقطة في المركز الثالث، أما أوغسبورغ فلديه 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى تعادل بادربورن 2-2 مع آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل جوناثان بوركادت هدفي فرانكفورت، الذي لعب بنقص عددي منذ الدقيقة 75 لطرد لاعبه إلياس بوم، في حين سجل لبادربورن، كل من رافاييل أوبيرماير، ومارفن بيرينغر.

بهذا التعادل وصل فرانكفورت للنقطة 12 في المركز الثامن، أما بادربورن فلديه 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

فريق لايبزيغ جسبورغ الدوري الألماني لايبزيغ رومولو بادربورن فرانكفورت جوناثان بوركادت

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