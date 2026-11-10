تراجع أسعار النفط يدفع وول ستريت لتحقيق أفضل مكاسب يومية منذ 7 أشهر

حققت الأسهم الأمريكية أفضل أداء يومي لها منذ أبريل الماضي، بعدما ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 2.3%، ومؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.2%، فيما صعد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 2.7%، مدعومة بتراجع أسعار النفط.

ووفقا لوكالة «أسوشيتد برس»، ساهم انخفاض خام برنت، الذي تراجع بنسبة 5.8%، في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تكاليف الطاقة، وسط مؤشرات على احتمال استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الضربات بأنه «مستبعد للغاية» في حال إحراز تقدم بالمفاوضات.

كما عززت النتائج القوية للشركات الأمريكية مكاسب السوق، مع ارتفاع سهم «إيه إم دي» بنسبة 12.9% و«كونستيليشن إنيرجي» بنسبة 10.3%، رغم تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 5.4%.