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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث دهس بمدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث دهس بمدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية
مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث دهس بمدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية
أ ش أ

 أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين إثر اصطدام سيارة دفع رباعي بمجموعة من الأشخاص بالقرب من محطة للمترو في حي "نورث هوليوود" بمدينة "لوس أنجلوس".

وأفادت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج حيث أن حالتهم خطيرة.. مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات الحادث.

وأضافت الشبكة إلى أن فرق الإطفاء وقوات الشرطة هرعت على الفور إلى موقع الحادث.. مشيرة إلى أن الشرطة تقوم بفحص كاميرات المراقبة في محطة للحافلات للتحقيق في أسباب وقوع الحادث.

الشرطة الأمريكية اصطدام سيارة دفع رباعي بمجموعة من الأشخاص محطة للمترو في حي نورث هوليوود

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