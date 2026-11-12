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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اسمها الحقيقي فاطمة والأم تركية.. ناهد شاكر تكشف أسرارًا جديدة عن شادية

شادية
شادية
أحمد البهى

كشفت ناهد شاكر، ابنة شقيق الفنانة الراحلة شادية، عددًا من الأسرار والتفاصيل الخاصة بحياة عمتها بعيدًا عن الأضواء، بداية من اسمها الحقيقي وطفولتها، وصولًا إلى صداقاتها وعلاقاتها بنجوم ونجمات الوسط الفني.

وقالت ناهد شاكر، خلال حوارها مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» على قناة النهار، إن الاسم الحقيقي لشادية هو فاطمة أحمد كمال الدين محمد شاكر، وكان اسم الدلع الخاص بها «فتوش»، وهو اسم فاطمة باللغة التركية، مشيرة إلى أن والدتها كانت تركية الجنسية واسمها خديجة.

وأضافت أن والد شادية كان شديدًا للغاية، لدرجة أنها كانت تخشى الغناء أمامه، لافتة إلى أن أحد المشاهد التي جمعتها بالفنان كمال الشناوي في السينما أثار دهشته، وجعلته يشعر بالصدمة ولم يتحدث معها بعد مشاهدته.

وعن علاقتها بنجوم الفن، أوضحت أن كمال الشناوي كان قد أحب شقيقتها عفاف وتزوجها، لكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة، ورغم ذلك ظلت صداقته قوية بشادية، وكانت تسأل عنه باستمرار.

كما تحدثت عن علاقة شادية بالفنانة هند رستم، مؤكدة أنها كانت رائعة، وروت أن شادية طلبت منها باروكة لتستخدمها في فيلم «نحن لا نزرع الشوك»، فأرسلتها لها على الفور.

وأضافت أن شادية كانت تحب الفنانة فاتن حمامة بشدة، وكانت تسافر معها، كما كانت تشاهد أعمالها وتتصل بها لتعبر عن إعجابها بأدائها، خاصة مسلسل «ضمير أبلة حكمت»، مشيرة إلى أنها كانت معجبة أيضًا بالفنانة سعاد حسني وخفة ظلها.

وعن علاقتها بالفنان عبد الحليم حافظ، أكدت ناهد شاكر أنه كان زميل عمل بالنسبة لـ شادية، وكانت تعتبره بمثابة شقيقها، نافية وجود أي علاقة عاطفية بينهما.

ناهد شاكر شقيق الفنانة الراحلة شادية الفنانة الراحلة شادية الراحلة شادية شادية الستات

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