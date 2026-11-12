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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول مع الخارجية لتشغيل أول مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بالمحافظة

محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول مع الخارجية لتشغيل أول مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بالمحافظة
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول مع الخارجية لتشغيل أول مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بالمحافظة
أ ش أ

 أعلن محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم،اليوم الخميس ،عن توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الخارجية، لتشغيل أول مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بالمحافظة، بنادي محافظة الفيوم الرياضي، في خطوة مهمة تستهدف التيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وتخفيف مشقة الانتقال إلى القاهرة أو المحافظات المجاورة لإنهاء معاملاتهم الرسمية.

قام بتوقيع البروتوكول؛ سكرتير عام المحافظة، اللواء مجدي الوصيف،مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والسفير حداد الجوهري، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لتوسيع نطاق تقديم الخدمات القنصلية وتيسير حصول المواطنين عليها.

و أوضح غنيم ، أن المحافظة وفرت مقراً متكاملاً لمكتب التصديقات الجديد بنادي محافظة الفيوم الرياضي، وتم تجهيزه على مستوى عالٍ، وفقاً للمعايير الفنية المطلوبة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الخارجية، بما يسهم في تنظيم حركة المترددين، وتيسير حصولهم على الخدمات المطلوبة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الأداء.

وأشار غنيم، أن المحافظة وفرت خمسة موظفين معينين على درجات دائمة، من حملة المؤهلات العليا، وتم ندبهم للعمل بالمكتب عقب تدريبهم وتأهيلهم، لاستقبال المواطنين وتقديم خدمات التصديقات والخدمات القنصلية وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة.

وأكد غنيم ، أن تشغيل مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بمحافظة الفيوم يمثل خطوة مهمة طال انتظارها من أبناء المحافظة، لما يوفره من خدمات تسهم في تسهيل إجراءات التصديق على المستندات والمعاملات القنصلية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بدلاً من تكبد مشقة السفر إلى القاهرة أو المحافظات المجاورة للحصول على تلك الخدمات.

وأعرب المحافظ ، عن تقديره للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات التي ساهمت في تنفيذ المشروع وتجهيزه، مؤكداً حرص المحافظة على مواصلة التعاون مع الوزارة، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الفيوم.

من جانبه، أوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة للتوسع في افتتاح مكاتب التصديقات بمختلف المحافظات، بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات القنصلية وتوفيرها بالقرب من أماكن إقامتهم، مشيراً أنه منذ شهر نوفمبر 2025 حتى الآن ارتفع عدد مكاتب التصديقات من 25 إلى 41 مكتباً، بزيادة قدرها 16 مكتباً، فيما يمثل مكتب الفيوم المكتب رقم 42 ضمن خطة التوسع، التي تستهدف الوصول إلى 50 مكتباً بحلول الربع الأول من عام 2027.

وأضاف "الجوهري"، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة تقديم الخدمة، من خلال مد ساعات العمل بالمكاتب الكبيرة حتى السابعة والنصف مساءً، إلى جانب تشغيل المكاتب أيام السبت، باعتباره يوم إجازة بالعديد من المصالح الحكومية، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في إنهاء معاملاتهم.

وأشار الجوهرى ، إلى أن الوزارة نجحت في تقليص متوسط زمن تقديم الخدمة من سبع دقائق إلى ثلاث دقائق فقط، في إطار جهود تحسين كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، لافتاً إلى حرص الوزارة على تدريب وتأهيل العاملين بمكاتب التصديقات، حيث سيتم تخصيص يوم كامل لتدريب الموظفين على فحص المستندات والتحقق من صحتها، والتعرف على المستندات المزورة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامة الإجراءات.

وأكد أهمية توجيه المواطنين وإرشادهم إلى الإجراءات المطلوبة في حالة تعذر التصديق على بعض المستندات، ومساعدتهم على استيفاء الاشتراطات اللازمة لاستكمال معاملاتهم بصورة صحيحة، لافتاً إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال مكاتب التصديقات، وتطوير منظومة العمل بها، والاستثمار في تدريب وتأهيل العاملين، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، وحماية حقوق المواطنين، والتخفيف عنهم، وتحقيق أفضل مستوى من جودة الخدمات القنصلية.

محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم توقيع بروتوكول تعاون وزارة الخارجية

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