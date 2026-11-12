قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من مدن الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس ، 10 فلسطينيين في حملة اعتقالات شنتها في عدد من قرى الضفة الغربية.

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،ستة فلسطينيين بينهم خمسة من عائلة واحدة، خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس، بعد مداهمة مازلهم ،وكان الاحتلال اقتحم البلدة بعدد من الدوريات العسكرية، وداهم عدداً من منازل المواطنين وفتشها.

و أضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وحطمت محتويات قاعة الأسرى والشهداء في المخيم،وشابا من قرية سيريس جنوب جنين عقب مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته، بالإضافة لاعتقال ثلاثة آسرى محررين من طولكرم،

و في السياق حقطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، صرحا، في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة وهدمت صرحا تذكاريا للشهداء في البلدة.