العراق وباكستان يبحثان سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات

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أشاد الرئيس العراقي نزار آميدي، بالجهود التي تبذلها باكستان للوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية ،مثمناً مساعيها الرامية إلى إنهاء الصراع واحتواء التوترات، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وإرساء دعائم السلم في المنطقة".

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

و استعرض الجانبان خلال اللقاء على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم /الخميس/، أبرز الملفات والقضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر المناخ، وأهمية تنسيق الجهود الدولية لمواجهة تداعيات التغير المناخي".

ومن جانبه .. أكد رئيس الوزراء الباكستاني "أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، والحرص على توطيد أواصر التعاون المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين".

وأعرب عن تقديره لمواقف العراق الداعية إلى الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية في معالجة الأزمات"،مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.