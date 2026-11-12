نواب أردنيون من جامعة اليرموك: الإرهاب لا دين له ويتعارض مع تعاليم الأديان

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أكد نواب أردنيون أن الإرهاب لا دين له ويتعارض مع تعاليم الأديان والقيم المجتمعية، مشددين على أن تماسك المجتمع الأردني والتفافه حول القيادة الهاشمية يشكلان سداً أمام الفكر المتطرف ومحاولات المساس بأمن المملكة واستقرارها.

جاء ذلك خلال ندوة توعوية نظمتها جامعة اليرموك، اليوم الخميس، تحت عنوان “مبادرة صمود.. لنبذ العنف والفكر المتطرف”، بمشاركة النواب عبدالناصر الخصاونة ومؤيد علاونة ومحمد بني ملحم وعبدالحليم العنانبة وحسين العموش.

وأشار النواب إلى أن الأمن والاستقرار في الأردن يستندان إلى تلاحم المجتمع وتضحيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكدين أهمية دور الشباب والجامعات في نشر الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة وحماية النسيج الوطني.

واستذكر الخصاونة استشهاد جواد السلايطة، مؤكداً أن الإرهاب فكر دخيل على المجتمع الأردني ويستهدف ضرب وحدته، فيما شدد علاونة على أن وعي الشباب وتماسك المجتمع يمثلان ركيزة أساسية في حماية الوطن.

واستعرض بني ملحم الضوابط الدستورية لحرية التعبير والفرق بينها وبين خطاب الكراهية والتطرف، فيما تناول العنانبة أحكام قانون مكافحة الإرهاب وصور الدعم والترويج للجماعات الإرهابية التي تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وأكد العموش أهمية ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب واستحضار تضحيات الشهداء في الدفاع عن الأردن.

وشدد النواب على ثبات الموقف الأردني تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدين استمرار دعم حقوق الشعب الفلسطيني في ظل قيادة الملك عبدالله الثاني، ومشيرين إلى تأثير مواقف الملك وخطاباته في المحافل الدولية.

وتضمنت الندوة نقاشاً مع الطلبة حول سبل مواجهة الإرهاب والتطرف، وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية والتسامح، استناداً إلى مضامين رسالة عمّان.