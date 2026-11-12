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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التلفزيون الإيراني: ناقلتان تصطدمان بألغام بحرية بمضيق هرمز

استهداف ناقلة نفط، أرشيفية
استهداف ناقلة نفط، أرشيفية
خاطر عبادة

أفاد التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري،  مساء اليوم، أن ناقلتا نفط اصطدمتا بألغام بحرية في أثناء عبورهما مضيق هرمز.

ثاني حادث في أقل من 24 ساعة 

يأتي الحادث بعد ساعات قليلة من إعلان الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الخميس، عن تعرُّض ناقلتي نفط عملاقتين لانفجار وحريق كبير أثناء عبورهما، الليلة الماضية، مسارًا وصفه بغير المُصرَّح به جنوبي مضيق هرمز.

وكشف الحرس الثوري، أن الناقلتين كانتا تحملان أكثر من 4 ملايين برميل من النفط، مشيرًا إلى أن الناقلة الأولى اصطدمت بلغم بحري، فيما تعرضت قاطرة بحرية اقتربت من إحدى الناقلتين للمساعدة في إخماد الحريق للاحتراق أيضًا.

كما حذر الحرس الإيراني، من أن أي سفينة تطفئ أنظمة الملاحة الخاصة بها في مضيق هرمز، وتتعاون مع الجيش الأمريكي لعبور المسار غير المُصرَّح به، ستواجه المصير نفسه.

إيران تهاجم جزيرة عمانية 

وكشفت تقارير أمريكية مساء أمس الأربعاء، بأن إيران هاجمت أنظمة الملاحة البحرية في جزيرة ديدمار العمانية الواقعة في مضيق هرمز، معتبرة أن الهجوم يظهر قدرة طهران على استهداف البنية التحتية ‌المستخدمة لاستئناف تدفق النفط من الخليج، وفقًا لما نقلته عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وكثفت إيران هجماتها على السفن العابرة للمضيق منذ إغلاقه 28 فبراير الماضي، ومنعت المرور الآمن للسفن التابعة لإسرائيل والولايات المتحدة أو المرتبطة بهما، بعد احكام الجيش الأمريكي حصاره البحري على طهران.

الحرس الثوري مضيق هرمز إيران استهداف ناقلة نفط

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