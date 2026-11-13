جولدمان ساكس يتوقع قفزة في أسعار النحاس إلى 15.6 ألف دولار للطن بنهاية 2027

تتجه أسعار النحاس نحو موجة صعود جديدة، مع توقعات بنك جولدمان ساكس بارتفاعها إلى 15,600 دولار للطن بحلول ديسمبر 2027، بزيادة 13% عن مستوياتها الفورية الحالية، مدفوعة بتنامي الطلب العالمي وتزايد القيود على إمدادات المناجم.

وأوضح البنك الاستثماري - في تقرير اليوم الجمعة - أن الطلب على المعدن الأحمر يكتسب زخماً متزايداً بفعل التوسع في استخدام الكهرباء، والمساعي الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة، وبناء مخزونات ذات طابع شبه استراتيجي، فضلاً عن النمو المتسارع لمراكز البيانات والاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، أشار جولدمان ساكس إلى أن إمدادات المناجم لاتزال تواجه تحديات هيكلية تحد من نمو المعروض، بما يعزز احتمالات استمرار الضغوط الصعودية على الأسعار في ظل قوة الطلب.

وأضاف البنك أن السياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة والصين خلال العام الماضي لتأمين سلاسل الإمداد المحلية زادت حدة المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم على تأمين النحاس المكرر.

ولفت إلى أن هذه المنافسة أسهمت في تراجع مخزونات النحاس خارج الولايات المتحدة إلى مستويات موسمية منخفضة، الأمر الذي زاد من ضيق المعروض المتاح في الأسواق العالمية وعزز الضغوط على الأسعار.

وكان النحاس قد جرى تداوله عند مستويات تقل قليلاً عن 10 آلاف دولار للطن خلال العام الماضي، قبل أن تتزايد العوامل الداعمة لأسعاره، في ظل تنامي احتياجات قطاعات الكهرباء والتكنولوجيا والطاقة، مقابل محدودية قدرة الإمدادات التعدينية على مواكبة نمو الطلب.