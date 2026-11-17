أكد إسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن "السعر على الخاص" مخالفة قانونية والغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.



عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات

وتابع إسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات «السعر على الخاص» أو بأي صيغة أخرى تُحجب من خلالها الأسعار عن المستهلك، يُعد مخالفة قانونية.

العقوبات المقررة لمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار تصل إلى 500 ألف جنيه

وأكمل إسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن العقوبات المقررة لمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

وأوضح إسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، وإنما التزام قانوني واجب وحق أصيل للمستهلك، يضمن الشفافية في التعاملات التجارية، ويمكنه من المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة واتخاذ قرار شراء واعٍ.