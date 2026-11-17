أقدم شخص في العقد الرابع من عمره على إنهاء حياته شنقًا، داخل الشارع الكبير بمنية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص يُدعى محمد م ع ، 45 عامًا، مقيم منية سندوب، إثر ادعاء الانتحار شنقًا.



وانتقل ضباطالمباحث وسيارة اسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى نقل الجثمان عقب انتهاء معاينة الشرطة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الواقعة وجار تحرير المحضر اللازم لأخطار النيابة العامة.