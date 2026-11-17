تشارك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحملة التوعوية «خلّي خطوتك فارقة»، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، والحد من الممارسات الخاطئة المرتبطة بها.

وتؤكد الوزارة أهمية دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في نشر الوعي الصحي بين الطلاب والشباب، وتشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، والتوعية بمخاطر الاستخدام غير المسؤول للمضادات الحيوية، بما يسهم في الحد من ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات وحماية صحة المجتمع.