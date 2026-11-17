كرّم الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية عددًا من طلاب جامعة المنوفية الأهلية الحاصلين على مراكز متقدمة في منافسات دوري جامعة المنوفية الرياضي، تقديرًا لإنجازاتهم الرياضية وتمثيلهم المشرف للجامعة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم هاشم عميد القطاع الهندسى والدكتور أشرف بلبع عميد القطاع الطبى والمحاسب محمد سعيد أمين عام جامعة المنوفية الأهلية ومديرى ومنسقى البرامج.

وأشاد الدكتور أحمد القاصد بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب خلال المنافسات، مؤكدًا أن ما حققوه من نتائج يعكس روح الإصرار والعزيمة والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية قدراته البدنية والمهارية، وتعزيز قيم المنافسة الشريفة والانتماء والعمل بروح الفريق.

وأكد رئيس الجامعة استمرار دعم الطلاب المتميزين وتوفير المناخ الملائم لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في البطولات والمسابقات الجامعية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الجامعة في مختلف المحافل الرياضية.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود الطلاب وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق والتميز، وترسيخًا لاهتمام جامعة المنوفية الأهلية بالأنشطة الرياضية باعتبارها أحد المحاور المهمة في بناء الإنسان وتنمية مهاراته.

ووجّه الدكتور أحمد القاصد الشكر والتقدير لإدارة رعاية الطلاب بالجامعة، مشيدًا بجهودها في تنظيم الأنشطة والفعاليات الرياضية، ودورها في اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها وتشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية في مختلف المنافسات، مؤكدًا أن ما تحققه الجامعة من نجاحات في الأنشطة الطلابية هو ثمرة للتعاون والتكامل بين مختلف الإدارات والقطاعات، وحرصها على توفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والتميز.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نانسي أسعد أن الجامعة تحرص على تحقيق التوازن بين التفوق الأكاديمي والتميز في الأنشطة الطلابية، مشيرة إلى أن المشاركة في المنافسات الرياضية تسهم في صقل شخصية الطلاب، وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي والانضباط، وتعزيز قدرتهم على تحمل المسؤولية.

وأضافت أن ما حققه طلاب الجامعة من مراكز متقدمة يعكس ما يمتلكونه من مواهب وقدرات تستحق الدعم والرعاية، مؤكدة استمرار الجامعة في تشجيع الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة والمسابقات التي تسهم في تنمية مهاراتهم وبناء شخصياتهم المتكاملة.