شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في النسخة الأولى من المعرض السياحي الدولي ITB Americas، الذي أُقيم بمدينة جوادالاخارا بالمكسيك، بمشاركة نخبة من كبار منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة والطيران والجهات المعنية بصناعة السياحة من مختلف دول العالم.

المعرض السياحي الدولي ITB Americas

وتأتي هذه المشاركة في ضوء الاهتمام المتزايد من جانب منظمي الرحلات والسائحين في أسواق الأمريكتين بالتعرف على الوجهات السياحية التي تقدم تجارب ثقافية وسياحية فريدة، وما يتيحه ذلك من فرص واعدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من هذه الأسواق.

وشهد الجناح المصري بالمعرض إقبالًا ملحوظًا من منظمي الرحلات وممثلي كبرى شركات السياحة من مختلف دول الأمريكتين، للتعرف على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات ومنتجات وتجارب سياحية متنوعة تلبي اهتمامات مختلف شرائح السائحين.

وخلال فعاليات المعرض، عقد وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الذي ضم السيد محمد محسن، مدير وحدة دول غرب وجنوب أوروبا بالهيئة، والسيد همام محمد، عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات بالهيئة والمشرف على الجناح المصري بالمعرض، سلسلة من اللقاءات المهنية مع ممثلي شركات السياحة ومنظمي الرحلات وكبار شركاء صناعة السياحة من عدد من الأسواق الدولية، من بينها دول الأمريكتين، ومنها المكسيك والبرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب أستراليا وجمهورية الصين الشعبية.

وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وفرص زيادة البرامج السياحية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، والترويج لما يقدمه المقصد المصري من تجارب سياحية متميزة، بما يسهم في جذب المزيد من السائحين من هذه الأسواق.

وعلى هامش المعرض، شاركت الهيئة في إحدى الجلسات النقاشية التي عُقدت تحت عنوان «كيف تعزز الوجهات السياحية مكانتها على الخريطة العالمية» (How Destinations Build Their Place on the Global Map)، حيث تم استعراض استراتيجية الوزارة لإبراز التنوع السياحي الذي لا يُضاهى الذي يتمتع به المقصد المصري، وما يزخر به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متعددة، مع تسليط الضوء على منتج السياحة الثقافية، الذي يحظى باهتمام خاص لدى السائح المكسيكي، في ظل ما تتمتع به مصر من إرث حضاري وأثري فريد.