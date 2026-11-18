قالت ماريا كارلسون دي سيكو، مؤسسة وكالة “سي إم جي”، إن بطولة كأس العالم للسيدات لعام 2027 ستكون بداية لسلسلة من البطولات الكبرى على مدار ثلاث سنوات، وهو ما قد يسهم في زيادة دخل اللاعبات وخلق فرص جديدة لوكلاء اللاعبين.

وتركز الوكالة، التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها وتمثل نحو 100 عميل في مجال كرة القدم النسائية -ثلاثة أرباعهم من اللاعبات- على مساعدة رياضيّاتها في التعامل مع هذه المرحلة الحاسمة.

وفي مقابلة أجرتها مع وكالة "رويترز" في ستوكهولم، قالت كارلسون دي سيكو: "أمامنا الآن ثلاث سنوات حافلة؛ تبدأ بكأس العالم، تليها الألعاب الأولمبية، ثم بطولة أمم أوروبا. إنها ثلاث سنوات بالغة الأهمية لمسيرة عميلاتنا المهنية، حيث تتوفر فرص لتحقيق دخل أفضل بكثير".

وأضافت: "جزء من هذا الدخل يأتي من الجوائز المالية والمكافآت المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لكن الأداء القوي خلال كأس العالم يمنح اللاعبة فرصة كبيرة للحصول على عقد أفضل بكثير مع ناديها الحالي أو مع أي نادٍ آخر في المستقبل".

وبالنسبة لكارلسون دي سيكو، يمثل هذا الواقع تطوراً هائلاً مقارنة بأول صفقة أبرمتها وهي في سن المراهقة في مدينة جوتنبرج قبل أكثر من عقدين، حين وُعدت بالحصول على 200 كرونة سويدية (19.74 دولار) عن كل مباراة تشارك فيها. وهي اليوم ترحب بتزايد الطابع الاحترافي في كرة القدم النسائية.

وتقول: "عندما أسسنا الوكالة في عام 2015، ربما كان ذلك سابقاً لأوانه؛ ففي سنواتنا الأولى، كانت النقاشات مع المديرين الرياضيين تدور غالباً حول مبررات دفع أتعاب الوكالة، وكان علينا توضيح دورنا وما نقدمه للاعباتنا".

الاحتراف في المستوى الأعلى



يُذكر أن كارلسون دي سيكو، التي لعبت سابقاً في مركزي الدفاع وخط الوسط، كانت من أوائل اللاعبات السويديات اللواتي وقعن عقوداً احترافية في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، حيث انتقلت إلى نادي "دونكاستر بيلز" في عام 2011، ومنذ ذلك الحين، شهدت كرة القدم النسائية طفرة كبيرة في شعبيتها، تزامنت مع فوز المنتخب الإنجليزي ببطولة أمم أوروبا مرتين، وتدفق المزيد من الأموال إلى هذه الرياضة.

صرح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في عام 2023 بأن الهيئة الإدارية تهدف إلى تحقيق المساواة في الجوائز المالية لبطولات كأس العالم للرجال والسيدات، ومن المقرر مناقشة تفاصيل ذلك الخاصة ببطولة عام 2027 خلال الاجتماع القادم لمجلس "فيفا" في ديسمبر.

وقالت كارلسون دي سيكو: "هناك أمران سيساهمان في تسريع نمو كرة القدم النسائية بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة؛ وهما الجوائز والمكافآت المالية المقدمة من ’فيفا‘ والاتحادات القارية، بالإضافة إلى رسوم انتقال اللاعبات".

وأضافت: "إذا حصلت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وألمانيا والسويد -على سبيل المثال- على مبالغ مالية لمنتخباتها النسائية تعادل تماماً ما تحصل عليه منتخبات الرجال عند المشاركة في كأس العالم، فإن هذه الاتحادات ستتمكن من استثمار موارد أكبر بكثير، سواء على مستوى القواعد الشعبية أو على مستوى النخبة".

وتابعت: "كما رأينا في السنوات الأخيرة، أعتقد أنه من الضروري أيضاً أن تدفع الأندية مبالغ تزيد قليلاً عما كانت تخطط له عند التعاقد مع لاعبة؛ فهذا يعكس حقيقة أنها عملية استثمار، ومن ثم يمكن توقع عائد على هذا الاستثمار".

وأشارت كارلسون دي سيكو إلى أن هذا التطور السريع في كرة القدم النسائية سيستمر على الأرجح خلال بطولة كأس العالم 2027 وما بعدها.

واختتمت: "إنها الرياضة الأسرع نمواً في العالم حالياً، ولا أرى ما قد يعيق هذا التقدم".