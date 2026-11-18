أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، قطع مياه الشرب عن قرية باقور وتوابعها بمركز أبوتيج، لمدة 6 ساعات، فجر غد الخميس، وذلك لتنفيذ أعمال فنية بخط طرد المحطة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن انقطاع المياه سيبدأ اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل الأربعاء وحتى الساعة 6 صباح غدا الخميس، وذلك لتنفيذ أعمال فنية على خط طرد المحطة قطر 10 بوصة (بلاستيك).

وأضافت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل قرية باقور، ومنطقة ساحل باقور، والرزقة، ونزلة باقور، والكوم، وجميعها تقع ضمن نطاق مركز أبوتيج.

وناشدت الشركة المواطنين بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال الفنية وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.