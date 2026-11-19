تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الحالة الصحية للمريضة «دعاء إبراهيم»، البالغة من العمر 31 عامًا، بمستشفى رأس التين العام، عقب استقبالها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك استجابة لاستغاثتها، ووجّه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم اللازم لها.

وأكد المحافظ ضرورة متابعة الحالة الصحية للمريضة بشكل مستمر، وتقديم الخدمات الطبية المناسبة لها، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصولها على الرعاية المتكاملة.

وخلال زيارته للمستشفى، تفقد محافظ الإسكندرية عددًا من الأقسام، والتقى عددًا من المرضى وذويهم، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، موجّهًا إدارة المستشفى والجهات المعنية بسرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات المطروحة والعمل على حلها.

وشدد أيمن عطية على استمرار التنسيق بين المحافظة ومديرية الشؤون الصحية وكافة الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وسرعة التعامل مع الحالات الإنسانية والاستغاثات، مؤكدًا أهمية حسن معاملة المرضى وتوفير الدعم الطبي والإنساني لهم.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والنائبين أحمد طرمان وزين العابدين كامل، عضوي مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد الرازق، رئيس حي الجمرك، ومدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.