ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أكدت خلال قمة شرق آسيا التي عقدت في العاصمة الفلبينية مانيلا، مجددا التزامها بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وأعربت عن دعمها لمركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأكدت مكانة الولايات المتحدة كشريك مفضل في المنطقة في مجالي الطاقة والتكنولوجيا.

وقالت الخارجية الأمريكية -في تقرير نشرته حول مشاركتها في هذه القمة- إنه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما قبيل الذكرى الخمسين للعلاقات الأمريكية الآسيوية، اعتمدت الولايات المتحدة وآسيان خطة العمل الشاملة لتنفيذ بيان الرؤية المشتركة لقادة الولايات المتحدة وآسيان لتعزيز آسيان وأمريكا أقوى وأكثر أمانا وازدهارا (2026-2030). وسلطت الضوء على التزامها، مع حلفائها وشركائها، بتعزيز الردع لحماية السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف التقرير أنه انطلاقا من التزام الرئيس دونالد ترامب بتحقيق السلام من خلال القوة، ستواصل الولايات المتحدة دورها القيادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وردع أي دولة في المنطقة قد تلجأ إلى حل النزاعات بالقوة. وستواصل واشنطن دعم حق جميع الدول بموجب القانون الدولي، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في ممارسة حرية الملاحة والتحليق، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بنزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية، والتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بذلك.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن لا تزال أكبر مستثمر أجنبي مباشر في رابطة (آسيان)، حيث بلغ حجم استثماراتها الأجنبية المباشرة في المنطقة أكثر من 557 مليار دولار أمريكي حتى عام 2025، مما يدعم ما يقدر بنحو 532 ألف وظيفة أمريكية. وقد هنأت الولايات المتحدة قادة آسيان على توقيع اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي، التي من شأنها أن توفر لشركات التكنولوجيا الأمريكية فرصًا أكبر في الاقتصاد الرقمي للمنطقة، والذي من المتوقع أن يصل إلى تريليوني دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في جنوب شرق آسيا على توسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك من خلال برنامج "سبارك" التابع لمبادرة الذكاء الخارق بين الولايات المتحدة وآسيان، والذي سيسهم في إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية للمنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتعاون مع حكومة إندونيسيا وأمانة الآسيان وجامعة كارنيجي ميلون لاستضافة أسبوع الأمن السيبراني للآسيان في جاكرتا في ديسمبر المقبل. وقد وقعت الولايات المتحدة والفلبين اتفاقية استراتيجية مدتها خمس سنوات بعنوان "الازدهار الاقتصادي والمرونة"، والتي ستحفز الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك ممر لوزون الاقتصادي، وتؤمن سلاسل التوريد مع شركاء موثوقين.

ولفت التقرير إلى أنها بوصفها واحدة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، تستطيع الولايات المتحدة دعم نمو جنوب شرق آسيا لأجيال قادمة. وتستعد الولايات المتحدة للعمل مع الآسيان لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة من خلال دعم شبكة الطاقة التابعة للآسيان. وتشارك خبرتها وريادتها الممتدة على مدى 70 عاما في مجال الطاقة النووية من خلال تعزيز السلامة والأمن النوويين ومنع الانتشار النووي في جنوب شرق آسيا.

وأضاف أن تعمل الولايات المتحدة على توسيع نطاق التعاون النووي المدني في جنوب شرق آسيا، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة ثلاث مرات بحلول عام 2050. وتماشيا مع مذكرة التعاون بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بشأن نشر المفاعلات المعيارية الصغيرة، تقدّم الولايات المتحدة أجهزة محاكاة غرف التحكم في هذه المفاعلات، بالإضافة إلى مساعدات فنية أخرى، إلى إندونيسيا في إطار برنامج "البنية التحتية الأساسية للاستخدام المسؤول لتكنولوجيا المفاعلات المعيارية الصغيرة" التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، وتعزز هذه الشراكات أمن الطاقة، وتحفز النمو الاقتصادي، وتدعم فرص العمل في الولايات المتحدة وعموم المنطقة.