استقر الجنيه الإسترليني دون مستوى 1.32 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته منذ أواخر نوفمبر 2025، بعدما دفعت بيانات التضخم البريطانية لشهر أكتوبر المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن اتجاه بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 3.6%، مسجلاً أعلى مستوى له في عام، لكنه جاء دون توقعات بنك إنجلترا بقليل، فيما استقر التضخم الأساسي وتضخم قطاع الخدمات عند 2.8% و3.7% على التوالي.

وعقب صدور البيانات، تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، وفقاً لتسعير الأسواق، إلى 80% مقابل 90% سابقاً. ومع ذلك، تشير توقعات بنك إنجلترا إلى احتمال استمرار التضخم عند مستهدفه البالغ 2% أو أعلى منه حتى نهاية عام 2028، في أطول فترة من نوعها منذ انتهاء موجة مماثلة استمرت 27 عاماً في 1994.

ولا تزال الأسواق تتوقع ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل، مدعومة بمرونة النمو الاقتصادي وتحسن الإنتاجية والاستقرار النسبي في سوق العمل.

وفي أسواق العملات، حافظ الدولار الأمريكي على تداوله قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، مدعوماً بتوقعات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد سياسته النقدية.