شمس الكويتية تستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية

تستعد النجمة شمس الكويتية لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة الموافق الـ31 من ديسمبر الجاري، بفندق شيراتون القاهرة، بصحبة المطرب السوري سامو زين، بتواجد جماهيري كبير.



وستغني شمس عدد كبير من أروع الأغاني التي طرحتها مؤخرًا من البومها الجديد "شقيت ثوبي"، والذي أصدرته مطلع العام الجاري وحقق نجاحًا كبيرًا.



وتنوي المطربة الخليجية طرح أغنية باللهجة المصرية، ستكون مفاجأة كبيرة لجمهورها في مصر والعالم العربي، كما أنها من المتوقع أن تظهر على الساحة الإعلامية بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة.



ويذكر أن النجمة الكويتية قد ظهرت مؤخرًا في إحدى البرامج الترفيهية من خلال "SNL" بالعربي ، وقد حصدت الحلقة ملايين المشاهدات عقب عرضها تلفزيونيًا.