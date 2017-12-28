ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شمس الكويتية تستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:15 م
صدى البلد
شيرى نبيل
تستعد النجمة شمس الكويتية لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة الموافق الـ31 من ديسمبر الجاري، بفندق شيراتون القاهرة، بصحبة المطرب السوري سامو زين، بتواجد جماهيري كبير.

وستغني شمس عدد كبير من أروع الأغاني التي طرحتها مؤخرًا من البومها الجديد "شقيت ثوبي"، والذي أصدرته مطلع العام الجاري وحقق نجاحًا كبيرًا.

وتنوي المطربة الخليجية طرح أغنية باللهجة المصرية، ستكون مفاجأة كبيرة لجمهورها في مصر والعالم العربي، كما أنها من المتوقع أن تظهر على الساحة الإعلامية بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن النجمة الكويتية قد ظهرت مؤخرًا في إحدى البرامج الترفيهية من خلال "SNL" بالعربي ، وقد حصدت الحلقة ملايين المشاهدات عقب عرضها تلفزيونيًا.

ترشيحاتنا

الشرطة السعودية تلقي القبض على سامي الزهراني بطل فيديو التحرش بالخادمة

وكيل السوري أحمد الصالح يكشف تطورات المفاوضات مع الأهلي

باحث: أوروبا تدرك خطورة الإخوان ولا تحظر الجماعة لهذا السبب..فيديو

وثيقة تكشف طلب شيمون بيريز للحصول على الجنسية الفلسطينية «صور»

المصري يسحق طنطا 6-3 ويسجل أكبر فوز في الدوري حتى الجولة الـ16.. فيديو

تعليق وزير الشؤون الخارجية الإماراتي على التظاهرات فى إيران

منى عطالله: "عبدالفتاح" تجاهلنا و"الغندور" أنصفنا فى إدارة بطولات الرجال.. فيديو

أول تعليق إسرائيلي على منح جزيرة سواكن السودانية لتركيا

مفاجأة فى واقعة طبيب الزقازيق .. «المرضى دفعوا الرشاوى داخل غرفة العمليات»

لاعب الأهلي المجمد يقترب من ارتداء تيشيرت إنبي

التبرعات تنهال على أب وأم اكتشفا موت رضيعتهما فى الصباح..صور

أطباء الإدارة البيطرية ببلقاس ينجحون فى إجراء ولادة قيصرية لـ"نعجة"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستشفيات جامعية تتحدى المرضى وتغلق بعض الأقسام بسبب القبض على «طبيب الزقازيق» .. صور

منى عطا الله: تغلبت على النظرة الذكورية لتحكيم المرأة.. ونجحت في عملي وبيتي.. فيديو

أطباء الإدارة البيطرية ببلقاس ينجحون فى إجراء ولادة قيصرية لـ"نعجة"

أجمل إطلالات زوجة عماد متعب.. «صور»

تفاصيل الحلقة 11 من «Top Chef» بنسخته العربية «صور»

فيديو

وزير العمل الأردني: المصري المقتول يعمل في المملكة منذ عام 2008 دون تصريح «فيديو»
محمد الباز: «يوسف زيدان مصاب بهياج فكري».. فيديو
العائلة المصرية التي أنقذت شابا سوريا من الخطف تفوز بأفضل فيديو لعام 2017.. فيديو
رخا أحمد حسن: السودان يعلن رفضه ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية باستدعاء الأتراك
فؤاد علام: الدعم القطري لتنظيم الإخوان الإرهابي «خرافي».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قرار الأهلي مشاركة لاعبين من خارج القلعة الحمراء في مباراة أتليتكو مدريد؟

هل توافق على قرار الأهلي مشاركة لاعبين من خارج القلعة الحمراء في مباراة أتليتكو مدريد؟