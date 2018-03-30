تامر حسني يصل مطار جدة استعدادا لحفل مدينة الملك عبد الله.. صور

وصل تامر حسني، اليوم الجمعة، إلى مطار جدة الدولي استعدادا لإحياء حفله الغنائي الأول بالمملكة العربية السعودية.



يقام الحفل داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تشهد العديد من الاستعدادات والتجهيزات بجوار شاطئ البحر الأحمر ومرسى اليخوت.



يقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وينظمه من الجانب السعودي زكي عبد التواب "360" ومحمد عبد التواب "LIVE" ومن الجانب المصري تامر عبد المنعم "PMG" حيث تم تصميم مسرح ضخم لم يسبق تنفيذه في حفلات تامر حسني ويحاط المسرح بمدرجات بها مقاعد الجمهور والتي تحمل الألوان الثلاثة لعلم مصر، وهو ما يضفي آجواء الفخامة والإبهار للفن المصري على أرض السعودية الشقيقة.



كانت الفرقة الموسيقة لتامر حسني وصلت أمس الخميس لإجراء بعض البروفات قبيل انطلاق الحفل الأول لفنان مصري على أرض السعودية.