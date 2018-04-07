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فن

ليلى غفران: سأخوض تجربة الإنتاج في ألبومي القادم

السبت 07/أبريل/2018 - 09:44 م
ليلى غفران
ليلى غفران
أحمد البهي
أكدت الفنانة ليلى غفران، أنها لم تستقر حتى الآن على طرح أغاني ألبومها الجديد عن طريق تصويره على طريقة الفيديو كليب أو الاكتفاء بطرحه بشكل موسيقى فقط على موقع اليوتيوب.

وتابعت «غفران» فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الألبوم يعد التجربة الأولى لها فى مجال الإنتاج، لذا لا يمكن أن تحدد إذا ما كانت تستطيع تصوير جميع الأغاني بطريقة الفيديو كليب أم لا .

ومن المقرر أن تطرح ليلى غفران أغنية كل شهرين بكل اللهجات العربية على أن يتم تجميعهما فى ألبوم واحد فى النهاية.

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