المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية

محمد يحيي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نجحنا فى إدارة المالية العامة بمرونة.. وتعاونا ونسقنا مع كل جهات الدولة لمواجهة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أنه تم توجيه ٧٣,٤ مليار جنيه للهيئة المصرية للهيئة المصرية للشراء الموحد.. بنمو سنوى ٩٢,٤٪ حتى تتمكن من سداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمة بالمستشفيات والمراكز الصحية.

أوضح كجوك، في مؤتمر صحفي، أننا وفرنا نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبى، على نحو انعكس فى انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، وتوفر مصادر الطاقة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

أشار الوزير، إلى أن هناك ٩٤ مليار جنيه «ضمانات» لدعم وتطوير قطاعات النقل ودفع تنفيذ المشروعات المحفزة لحركة نقل السلع والتجارة والسياحة، و٧٤,١ مليار جنيه ضمانات للهيئة القومية للأنفاق و١٣,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد لتطوير الخدمات لصالح المواطنين.

المالية التحديات احتياجات المواطنين الطاقة السلع قطاعات النقل

