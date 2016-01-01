شاهد.. كابتن ماجد يظهر في مباراة اليابان وبلچيكا بـ كأس العالم

ظهرت الشخصية الكرتونية الشهيرة كابتن ماجد، في مباراة كأس العالم اليوم بين منتخب اليابان و بلچيكا.



وحملت الجماهير اليابانية صورة عريضة لكابتن ماجد حاملا كأس العالم داخل المدرجات، كنوع من تشجيع وتحميس منتخب بلادهم.



واشتهر كابتن ماجد في الكرتون المدبلج بالعربية بمهارته في كرة القدم وأدائه المتميز في الملاعب وذاع صيت الشخصية الكرتونية ذات الأصول اليابانية في الوطن العربي والعالم.



ورغم ذلك تأهل منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، إلى ربع نهائي كأس العالم روسيا 2018، بعدما أقصى نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى إطار مباريات دور الستة عشر.



وتداول رواد تويتر صورة كابتن ماجد في مدرجات اليابان مشيدين بأداء المنتخب الياباني في المباراة الذي كان أشبه بأداء كابتن ماجد، معربين عن سعادتهم بإسترجاع ذكريات الطفولة بمونديال روسيا.