تامر حسني ودلال عبد العزيز وأكرم حسني في كواليس البدلة.. صور

يواصل النجم تامر حسني، تصوير مشاهده الأخيرة في أحداث فيلمه الجديد "البدلة"، المقرر أن يخوض به سباق عيد الأضحى المقبل وجمعته المشاهد أمس بالفنانة دلال عبد العزيز والفنان أكرم حسني.



فيلم "البدلة" كتب قصته تامر حسني، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته أكرم حسني، وأمينة خليل، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، وهو من إنتاج وليد منصور وإخراج محمد العدل.



وفي سياق آخر، يواصل تامر حاليًا وضع لمساته النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.