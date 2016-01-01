ورشة عن فن بورترية الموزاييك في بيت السناري

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية؛ ورشة تحت عنوان "بورترية الموزاييك"، وذلك يوم الثلاثاء 24 يوليو.



وتركز الورشة على التعريف بفن الموازييك والأدوات المستخدمة وكيفية اختيار التصميم وطباعته علي الشاسيه بالاضافة إلى كيفية تقطيع بلاطات الموزاييك وتكسيرها إلى أشكال منتظمة وغير منتظمة وكذلك العمل على تنفيذ الشكل النهائي والإخراج الفني للوحة. والموزاييك أو الفسيفساء فن من أقدم الفنون وهو بناء العمل الفني بقطع صغيرة متجاورة من خامات طبيعية مثل الزجاج والأجحار والأصداف لتكوين شكل زخرفي لموضوع أو قصة أو غير ذلك.



وتقوم على الورشة الفنانة بهيرة ياسر وهي من أبرز فنانين الفسيفساء المعاصرين، تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جدارى، وشاركت في العديد من معارض ولها مقتنيات داخل وخارج مصر



وتهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية.



وتأتي الورشة يومي الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع ولمدة 8 محاضرات، ابتداءً من الثلاثاء 24 يوليو والجمهور المستهدف للورشة هم الشباب والنشء بداية من سن 16 سنة فما فوق، وبشرط الحجز المسبق، وبحد أقصى 15 مشتركا.