استشاري يكشف أسباب عدم التئام جروح مريض السكر.. فيديو

قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض السكر والباطنة بكلية طب قصر العيني، إن مرض السكر يؤدي إلى إلتهاب في الأعصاب المسؤولة عن الإحساس بالحركة بما يجعل المريض لا يشعر بأطرافه العصبية في قدمه.



وأضاف " الغزالي حرب " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن إلتئام الجروح يحتاج إلى دم، ولكن في حالة إصابة الفرد بالسكر تكون الأوعية الدموية ضيقة بما يحول وصول الدم إلى مكان الجرح وبالتالي لا تلتئم الجروح.



وتابع:" يجب التعامل مع مرض السكر باهتمام .. إضافة إلى تناول الأدوية والأنسولين في مواعيدها وبكميات كافية للمحافظة على نسبة السكر الطبيعية في الدم".