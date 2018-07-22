أحمد موسى: شركة صديق أردوغان تبني السفارة الأمريكية بالقدس.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة سي إن إن كشفت في تقرير لها عن اسم شركة المقاولات التي ستباشر أعمال بناء السفارة الأمريكية في القدس.



وتابع أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: « شركة ليماك التركية المملوكة للصديق الأقرب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هي التي ستتولى بناء السفارة الأمريكية بعد فوزها بالمناقصة بالقدس وفقا لقناة سي إن إن».



وأضاف موسى: «بناء السفارة سيكلف ما بين من 10 إلى 20 مليون دولار بتنفيذ شركة شريك أردوغان» معلقًا: « أردوغان يطبق مبدأ المصلحة أولا، وكل أصدقائه يعملون في إسرائيل».

