مصطفى بكري يطالب بمواجهة الحملات الغربية الممنهجة

طالب الإعلامي مصطفى بكري، بتدشين حملات إعلامية توضح الحقائق وتواجه الحملات الإعلامية الغربية الممنهجة ضد مصر.



وأكد بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، ضرورة اتحاد المصريين لمواجهة الحملات الغربية التتارية التى لم نشهد لها مثيل من قبل.



وأوضح بكرى أننا أصبحنا نرى بيانات مغرضة و محاولات تحريض العالم ضد مصر، ويجب على الإعلام والصحافة المصرية الرد على البيانات الخارجية لتوضيح الحقائق، مطالبا بأن تكون هناك موضوعية فى الرد.

