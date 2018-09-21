آسر ياسين: مهرجان الجونة لا يقل عن كان السينمائي.. فيديو

قال آسر ياسين، إن مهرجان الجونة السينمائي منظم بشكل إحترافي ولا يقل عن المهرجانات السينمائية العالمية، مضيفا:" شاركت في مهرجان كان السينمائي ولا أستطيع ملاحظة فارق بينهما على الإطلاق".



وتابع آسر ياسين في تصريحات تليفزيونية لبرنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن مدينة الجونة تعتبر سبب رئيسي في نجاح المهرجان في دورته الثانية، متابعا:" الجونة إضافة كبيرة للمهرجان خاصة وأنها مدينة غير مزدحمة وموفر بها كافة التسهيلات التي تسهم في نجاح المهرجان".



ويشارك عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في فعاليات مھرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، والتي تعقد خلال الفترة من 20 إلي 28 سبتمبر الجاري، بحضور 450 من الشخصيات العامة ونجوم الفن المصريين والعرب والأجانب.

